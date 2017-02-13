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Sakatlar geri dönüyor

Beşiktaş'ta Demba Ba’nın ay sonuna doğru takıma katılacağı belirtildi

13 Şubat 2017 Pazartesi 17:29
Sakatlar geri dönüyor

Beşiktaş'ta sakat oyuncuların durumu yavaş yavaş belli olmaya başladı. Skorer'in haberine göre Demba Ba'nın şubat ayının son günlerinde takım idmanlarına katılacağı öğrenildi. Ersan Gülüm de Demba Ba’dan birkaç gün sonra takıma dahil olacak. Düz koşulara başlayan Caner Erkin’in de mart ayının ilk haftasında idmanlarda yer alacağı bildirildi.

Beşiktaş Yönetimi, Ersan Gülüm ve Demba Ba’nın sezon sonuna kadar olan performansını da yakından takip edecek. Bonservisleri olmaması ve iyi oynamaları durumunda bu iki oyuncuyu transfer etmeye sıcak bakan siyah-beyazlı kulüp, gelişmelere göre yaz transfer stratejisini belirleyecek.
Son Güncelleme: 13.02.2017 17:39
Anahtar Kelimeler:
Ersan Adem GülümDemba BaCaner ErkinSakat FutbolcularBeşiktaşFutbol
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