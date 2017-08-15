"Sakatlığımla ilgili haberler yalan"

Kırmızı beyazlı takımın Bolu kampında sakatlanarak takımdan ayrı kalan Jeremy Menez, kasığından geçirdiği ameliyatın ardından antrenmanlara başladı. Fransa'dan gelen özel fizyoterapistiyle antrenman yapan yıldız futbolcu, kendisini iyi hissettiğini belirtti. Kısa sürede takımdaki yerini almak istediğini vurgulayan Fransız santrfor, tedavi sürecinde sakatlığıyla ilgili basında yer alan haberlerin büyük bölümünün gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. Antalyaspor'da yer aldığı için mutlu olduğunu anlatan Menez, yeşil sahalara en kısa sürede dönmek için elinden geleni yapacağını söyledi.



"ÇOK GOL ATMAK İSTİYORUM"

Antalyaspor taraftarının kendisine gösterdiği ilgiye smemnun kaldığını belirten Menez, "Elimden geldiğince mücadele etmek, elimden geldiğince çok gol atmak ve asist yapmak istiyorum" diye konuştu. Süper Lig'in Fransa'da bilinen bir lig olduğunu kaydeden Menez, özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin haberlere konu olduğunu ve ligde tanıdığı futbolcuların yer aldığına değindi.

"İLK MAÇA STADIMIZDA ÇIKMAK İSTİYORUM"

Antalyaspor forması giyeceği ilk maçı sabırsızlıkla beklediğini vurgulayan Menez, "Stadımızda oynayacağım ilk maçı sabırsızlıkla bekliyorum, o atmosferi çok merak ediyorum. Elimden geldiğince çabuk hazır hale gelip, takımla kendi stadımızda ilk maçıma çıkmak istiyorum" dedi.