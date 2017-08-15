Kırmızı beyazlı takımın Bolu kampında sakatlanarak takımdan ayrı kalan Jeremy Menez, kasığından geçirdiği ameliyatın ardından antrenmanlara başladı. Fransa'dan gelen özel fizyoterapistiyle antrenman yapan yıldız futbolcu, kendisini iyi hissettiğini belirtti. Kısa sürede takımdaki yerini almak istediğini vurgulayan Fransız santrfor, tedavi sürecinde sakatlığıyla ilgili basında yer alan haberlerin büyük bölümünün gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. Antalyaspor'da yer aldığı için mutlu olduğunu anlatan Menez, yeşil sahalara en kısa sürede dönmek için elinden geleni yapacağını söyledi.
"Sakatlığımla ilgili haberler yalan"
Antalyaspor'un Fransa'nın Bordeaux takımından transfer ettiği Jeremy Menez, "Hedefimiz Antalyaspor'u hak ettiği yere yani Avrupa kupalarına taşımak" dedi
15 Ağustos 2017 Salı 13:27
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Kırmızı beyazlı takımın Bolu kampında sakatlanarak takımdan ayrı kalan Jeremy Menez, kasığından geçirdiği ameliyatın ardından antrenmanlara başladı. Fransa'dan gelen özel fizyoterapistiyle antrenman yapan yıldız futbolcu, kendisini iyi hissettiğini belirtti. Kısa sürede takımdaki yerini almak istediğini vurgulayan Fransız santrfor, tedavi sürecinde sakatlığıyla ilgili basında yer alan haberlerin büyük bölümünün gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. Antalyaspor'da yer aldığı için mutlu olduğunu anlatan Menez, yeşil sahalara en kısa sürede dönmek için elinden geleni yapacağını söyledi.