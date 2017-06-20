"Şakaydı, birden gerçek oldu"

UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray, Östersunds ile karşılaşacak. İsveç basını ise kuradan memnun değil. Östersunds’un yerel gazetelerinden Patrick Sjöö’nün yazdığı yazıda, İsveç ekibinin bu turun keyfini çıkarması ve lige odaklanması gerektiği yazılıyor. Makalede kurayla ilgili olarak birkaç hafta şaka yaptıklarını ancak bunun birden bire gerçek olduğu ifade edildi.



Galatasaray’ın dünyaca ünlü yıldızlarının 13 Temmuz’da Jamtkraft Arena’da sahaya çıkacağının da belirtildiği yazı şöyle: "Galatasaray’ın yıldızlarını tutmak çok zor. Biz yıllar önce Division 2’de oynarken, önce Allsvenskan’a çıkacak, ardından da Avrupa’ya gidecektik. Bu, başkan Daniel Kindberg’e dayanıyordu. Şimdi istediklerimiz oldu. Avrupa’dayız ancak acımasız bir kura çektik. Galatasaray’ın önümüzdeki sezon nasıl bir takım olacağını bilmiyoruz. Ligde elde edilen 4. sıradan memnun değiller. Ancak emin olduğumuz bir şey var, o da Galatasaray’ın dünya kulübü olduğudur. 20 Temmuz’da İstanbul’da oynanacak olan karşılaşma ateşli bir ortamda oynanacak. Bu, Östersunds’un kariyerindeki en büyük futbol tecrübesi. Birçok Galatasaray taraftarı, kulübün sosyal medya hesabına, ’Cehenneme hoşgeldiniz’ yazıyor. Östersunds’un yapay çimleri üzerinde Sneijder, De Jong, Fernando Muslera gibi yıldızlar yer alacak. Bizim şu anda lige odaklanmamız gerekiyor!"