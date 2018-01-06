"Sakıp'ı istedik, Maicon için konuştuk"

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'de ikinci yarı başlamadan iki transfer yapmaları gerektiğini söyledi.

Çalımbay, bordo-mavili takımın Antalya'da kamp yaptığı otelde düzenlediği basın toplantısında, transfer çalışmaları hakkında, "Alacağımız oyuncuların elimizdekilerden daha iyi olması gerekiyor. Yönetimimiz ve başkanımız çalışıyor. Mutlaka ama mutlaka lig başlamadan, hatta kupa maçından önce en az 1-2 oyuncunun gelmesini sağlayacağız." dedi. Devre arasında transfer yapmanın zor olduğunun altını çizen Çalımbay, "Transfer için uğraşıyoruz. Devre arasında transfer yapmak için inanılmaz bir para harcamanız gerekiyor. Oynayan oyuncuyu kulüpler çok büyük paralarla veriyorlar. Cenk, Beşiktaş'ın en önemli oyuncularından bir tanesi, Everton almak istedi ve büyük bir para vererek aldı. Rekor bir transfer oldu. Biz 100'e yakın oyuncu izledik. Bir yere kadar geliyor, orada tıkanıyorsunuz. Başkanla her gün İstanbul'da toplantı yaptık, birçok oyuncuyu konuştuk ama maalesef karşımıza aşamayacağımız engeller çıkıyor. Ne olursa olsun ligden önce 2 oyuncuyu almamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Antalyaspor'dan Sakıp Aytaç ve Maicon'u istediklerini belirten deneyimli teknik adam, şu ifadeleri kullandı: "Antalyaspor'dan Sakıp'a talip olduk, özellikle Mas olayından sonra. Antalyaspor'u oluşturanlardan biriydim, başarı da gösterdik. Maicon'u da zamanında biz istedik, biz getirdik. Bilmediğimiz yabancı bir oyuncu almaktansa bildiğimiz iyi bir oyuncu olduğuna inandığım Sakıp'ı istedik. Kesinlikle Antalyaspor'un rızası olmadıktan sonra oyuncuyu alma şansımız yok. Ben yöneticilere, 'Bırakırsanız alırız.' dedim. Maicon'la ilgili de konuştuk ve kesinlikle vermeyeceklerini söylediler, biz de teşekkür ettik."

"Mas'ı gönderme taraftarı değildik"

Rıza Çalımbay, Boca Juniors'a transfer olan Emmanuel Mas'ın takımdan ayrılışıyla ilgili olarak ise, "Mas'ı gönderme taraftarı değildik. Oyuncu almadan oyuncu gönderme taraftarı değilim ama Mas ısrar etti, ailesinden kaynaklanan büyük olaylardan dolayı gitmek istedi. İmza atmadan tekrar konuştum, 'İhtiyacımız var.' dedim ama kendisi gitmesinin daha iyi olacağını söyledi. 'Eğer kalırsam size verimli olamam.' dedi. Çok ısrar edince başkanla konuşarak böyle bir karar verdik. Tabii ki yerini telafi edeceğiz." diye konuştu.

"Sosa ve Esteban kampa gelmedi"

Çalımbay, Jose Sosa ve Esteban Alvarado'nun belirlenen tarihte kampa katılmaması nedeniyle kulüp yönetim kurulunca cezalandırılacağını belirtti. "İki arkadaşımız hariç takımımızın hepsi disiplinli şekilde buraya geldi." diyen Çalımbay, şunları söyledi: "Gelmeyen arkadaşlarımızla ilgili gerekli şeyler de yapılacak. Esteban ve Sosa gelmedi. Yabancı arkadaşlarımıza diğer arkadaşlarımızdan daha fazla izin verdik. 'Arkadaşlar herkes verilen tarihte burada olacak; işi, mazereti olan arkadaşlar kupa maçında oynamasın ama vaktinde buraya gelsin.' dedik. Onlardan sadece Onazi geldi. 'Ben gitmek istiyorum, kupa maçında oynamasam olur mu, annem rahatsız.' dedi. Biz de kendisine izin verdik. 'Yerli arkadaşların geldiği tarihte, 4'ünde buradayım.' dedi ve geldi. Diğer arkadaşlarımızdan hiçbir talep gelmedi. Herkesin dün burada olması gerekiyordu. Sosa ve Esteban yönetimimizin vereceği cezaya katlanacak."

Çalımbay, cezayla ilgili bir soruya da "Takım ve disiplin açısından çok önemli. Disiplin cezaları belli. Biz bir savaşa gireceğiz, bu işin şakası yok. Herkesin kafa olarak burada olması gerekiyor. Allah korusun çok kötü bir durum olur, ararsınız mazeretinizi söylersiniz. Gelmediğiniz gün, 'uçak şöyle oldu' derseniz olay değişir." cevabını verdi.

Bongonda ve Volkan Şen'in kampa katılmaması

Deneyimli teknik adam, Bongondo ve Volkan Şen'in kampta yer almaması konusunda, "Bongondo ve Volkan Şen, benim tasarrufumla yönetimimize verdiğimiz raporla ilgili kampa katılmadı. Biliyorsunuz bir sıkıntı yaşıyorduk oynamayan oyuncularla ilgili; oynamayan oyuncular maalesef rahatsız oluyorlardı. O iki arkadaşımıza istediğimiz şekilde şans veremiyorduk. Ben de yönetime 'Oynayabilecekleri yere gidebilirler.' yönünde görüş belirttim, başkan da onay verdi." ifadelerini kullandı.

"Kupada ilerlemek istiyoruz"

Rıza Çalımbay, önlerindeki ilk hedefin, Ziraat Türkiye Kupası'nda Atiker Konyaspor ile oynayacakları son 16 turu rövanş maçı olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Kupada ilerlemek istiyoruz. Konyaspor ile final gibi bir maç oynayacağız. İlk maçta işi bitirmemiz gerekiyordu, çok net pozisyonlarımız vardı. İstemediğimiz bir skor oldu, biz bu skorun altından kalkabilecek bir takımız, bunu da inşallah başaracağız. Yeter ki buradaki çalışmalarımız dört dörtlük gitsin. Lige baktığınız zaman, kendi sahamızda oynayacağımız Fenerbahçe ve Göztepe maçları çok önemli, kesinlikle bu maçları kazanmamız gerekiyor. Ligde oynayacağımız dört maç yönümüzü çizecektir. Bu maçlar bizim için büyük şans. Bize en çok gereken şey ise taraftarımız."

Devre arası kamp döneminin çok verimli geçtiğini anlatan Çalımbay, "Saha içi ve saha dışında problemlerimiz vardı, çok küçük şeyler kaldı. Bunların hepsini de bugün gelecek başkanımızla konuşacağız. Disiplin ve takım adına yapacağımız şeyler var, lige iyi bir şekilde girmek istiyoruz. İkinci yarı telafisi olmayan maçlar oynayacağız. Kupa maçında sahaya en iyi kadromuzla çıkacağız. Bunun şakası yok. Trabzonspor için kupa ve lig çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

"Yönetim 2 yıllık kontrat istedi, ben istemedim"

Çalımbay, sözleşmesinin uzatılmasıyla ilgili konunun gündeme gelip gelmediği sorusuna şöyle yanıt verdi: "Ben onun üzerinde hiç durmuyorum. İstediğimiz zaman kontrat yapabiliriz, önemli olan burada başarıyı yakalamak. Buraya gelirken yönetim 2 yıllık kontrat istedi, ben istemedim. Benim için hiçbir sorun yok. Tek önemli olan şey ikinci yarı oynayacağımız kritik maçlar. 5 yıllık imza atsan ne olacak, ikinci yarı ummadığın şeyler olduğunda kalabileceğini mi zannediyorsun; ben değil hiç kimse için bu mümkün değil. Kontratın süresi hikayedir. 3-5 yıllık kontrata Türkiye'de inanmıyorum. Onun arkasında duracak yönetici, başkan az. Bir yere ömürlük imza atarım, o da milli takım. Antalyaspor'a 2, Kasımpaşa'ya 3 yıllık attım, istemediğim şeyler oldu. Başarılı olursak önümüz açıktır. Trabzonspor'un başarıya ihtiyacı var. Ben 10 yıldır buradaymış gibi çalışıyorum."

"Esas kriz saha dışında"

Göreve geldiğinden bu yana saha içinde ve saha dışında krizlerle uğraştığını vurgulayan Çalımbay, "Trabzonspor'un saha içinde krizi var ama esas kriz saha dışında. Bu dışarıdaki kriz saha içine yansıyor. Bunu çözmek çok önemli ama bunu çözmek çok zor. Bitmiyor, bitecek gibi de gözükmüyor. Bir an önce sonuçlara gitmemiz gerekiyor. Trabzonspor çok büyük bir camia ve başarıya aç bir yer. Bizim tek şanssızlığımız, arada gelmek. Sezon başında gelseydik çok iyi bir takım kurabilirdik, daha da farklı olurdu. Şimdi kısa sürede başarıyı yakalamalıyız." şeklinde konuştu.

Şampiyonluk yarışında, matematiksel olarak bakıldığında Medipol Başakşehir'in avantajlı göründüğünü ifade eden Çalımbay, "Bu ligde hiçbir şey belli olmaz. Ligin ikinci yarısı inanılmaz çekişmeli geçecek. Sezon başladığında herkes Galatasaray için çok iddialı konuştu, sonra teknik direktör değişikliğine gittiler. İstikrar yakalayan takım ligi götürebilir. Kapanmayacak puan farkı yok. Bir favori kesinlikle yok." yorumunu yaptı. Çalımbay, Fenerbahçe ile 19. haftada iç sahada yapacakları maça ilişkin de "Benim için tüm maçlar çok önemli. Fenerbahçe maçına kadar iki Konyaspor maçını çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor ki o maça moralli çıkalım. Fenerbahçe ligde rakiplerimizden biri. Kendi sahamızda mutlaka kazanmamız gereken bir maç. Camiamızın böyle maçlara derbi olduğu için farklı baktığını da biliyoruz. Galatasaray maçında olduğu gibi kazanmak için her şeyi yapacak bir Trabzonspor takımı sahada olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Takımın genç oyuncuları Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'le tecrübeli futbolcu Burak Yılmaz'ın yakından ilgilendiğini aktaran Rıza Çalımbay, sözlerini şöyle tamamladı: "İki arkadaşımız da bizim için çok önemli. Maçlara çıkarken Burak'a 'Yusuf sende, kontrol sende.' diyorum. Burak eski Burak değil, liderlik özelliğini kazanmış, futbolunu iyice geliştirmiş. Ayrı bir yabancı antrenörü var, kendini hep hazır ve zinde tutuyor. Genç arkadaşlarına da örnek oluyor. Bunu daha da iyi bir duruma getirmemiz gerekiyor."