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Salah, Dünya Kupası'na hazır

Mısır Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Cuper, Salah'ın Uruguay'a oynama şansının yüzde 100 olduğunu dile getirdi

14 Haziran 2018 Perşembe 15:27
Salah, Dünya Kupası'na hazır

Mısır Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Hector Cuper, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlanan Muhammed Salah'ın, yarın Uruguay ile oynayacakları 2018 FIFA Dünya Kupası A Grubu maçında yüksek ihtimalle sahada olacağını söyledi.

Cuper, yarın TSİ 15.00'te Rusya'nın Yekaterinburg kentinde yapılacak karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında, Salah'ın tedavisinin çok iyi gittiğini belirterek, "Çok hızlı iyileşti. Son anda beklenmedik bir şey yaşanmazsa oynama şansının yüzde 100'e yakın olduğunu garanti edebilirim." ifadelerini kullandı.

32 golle 38 hafta süren bir İngiltere Premier Lig sezonunda en fazla gol atan futbolcu olan Salah, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madridli Sergio Ramos ile girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlanmış ve 31. dakikada gözyaşları içinde sahayı terk etmişti.

2018 Dünya Kupası'nda A Grubu'nda yer alan Mısır, 19 Haziran'da ev sahibi Rusya, 25 Haziran'da ise Suudi Arabistan ile karşılaşacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
2018 FIFA Dünya KupasıFutbolMısırMuhammed Salah
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