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Salah Dünya Kupası'nı kaçırabilir

​​​​​​​Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Kloop, Muhammed Salah'ın sakatlığının ciddi olduğunu belirtti.

27 Mayıs 2018 Pazar 17:37
Salah Dünya Kupası'nı kaçırabilir

Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Kloop, Real Madrid'e 3-1 kaybettikleri UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ilk yarısında oyundan çıkmak zorunda kalan yıldız oyuncu Muhammed Salah'ın sakatlığının ciddi olduğunu belirtti. Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Mısırlı futbolcu Salah'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Klopp, "Maç sonunda hastaneye gitti ve omzunun röntgeni çekildi. Durum iyi gözükmüyor." ifadesini kullandı. Mısırlı oyuncunun sakatlığının ciddi olabileceğini vurgulayan Alman çalıştırıcı, "FIFA Dünya Kupası'nı kaçırabilir. Omzunda ciddi bir sorun var. Gerçekten inanılmaz bir durum." değerlendirmesinde bulundu. Karşılaşma sırasında Real Madridli Sergio Ramos ile girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlanan Salah, gözyaşları içinde 31. dakikada yerini Adam Lallana'ya bırakmıştı.

Real Madrid ilki gerçekleştirdi

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin ardından futbolda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupayı kazanan Real Madrid, aynı sezonda her iki kulvarda şampiyonluk yaşayan ilk kulüp oldu. İspanya kulübü Real Madrid, aynı sezonda futbol ve basketbolda Avrupa'nın bir numaralı organizasyonlarında şampiyonluğa ulaşan ilk kulüp olarak tarihe geçti. Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde geçen hafta Fenerbahçe Doğuş'u 85-80 yenerek şampiyonluğa ulaşan Real Madrid, futbolda da kupaya uzandı. UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere ekibi Liverpool'u 3-1 mağlup eden Real Madrid, futbolda da 2017-2018 sezonunu zirvede tamamladı. Hem basketbol hem de futbol şubeleri faaliyet gösteren kulüpler arasında yer alan Real Madrid, aynı sezonda söz konusu iki branşta en önemli kupaları almayı başaran ilk ekip oldu.

Sergio Ramos: "Suçluluk duymuyorum"

Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos, Şampiyonlar Ligi Finali'nde sakatladığı Mohammed Salah hakkında, "Kimse böyle bir şey olmasını istemezdi. Ancak suçluluk duymuyorum” diye konuştu. Şampiyonlar Ligi Finali'nde Liverpool’un yıldızı Mohammed Salah’ı sakatlayan ve tepkileri üzerine çeken Real Madrid Kaptanı Sergio Ramos sosyal medyadan bir açıklama yaptı. "Futbol bazen en tatlı yüzünü, bazen en acı tarafını gösterir" diyen Ramos, “Her şeyden önce biz arkadaşız. Salah, umarım hemen iyileşirsin. Gelecek seni bekliyor Salah. Geçmiş olsun. Bu durum çok üzücü ama asla böyle bir şey olmasını istemezsiniz. Ancak pozisyon için suçluluk duymuyorum" şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Şampiyonlar LigiReal Madrid
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