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"Salih için Empoli ile anlaştık"

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, "Salih Uçan, Empoli'ye satın alma opsiyonuyla kiralandı" dedi

16 Ağustos 2018 Perşembe 17:16
"Salih için Empoli ile anlaştık"

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, UEFA'yla gerçekleştirdikleri finansal fair play (FFP) anlaşması doğrultusunda transferi yürüttüklerini ancak şu anda bütçeyi dengelemek için futbolcu satışı yapmak zorunda olmadıklarını açıkladı.

Fenerbahçe'nin yeni transfer İslam Slimani'nin imza töreninde Fransız futbol adamı, gündeme dair soruları yanıtladı. Şu ana kadar 5 oyuncuyu kadrolarına kattıklarını anlatan ve UEFA'nın FFP kuralına vurgu yapan Comolli, "Herhangi bir futbolcu satma zorunluluğumuz yok. FFP ölçüsünde değerlendirmeler yapıyoruz. Satışlarımızı ve alışlarımızı avro üzerinden yapıyoruz. Şu an FFP için gelir-gideri dengelemek adına bir futbolcu satma zorunluluğumuz yok. Zaten yeni futbolcu arayışımızı da oyuncu satmadan gerçekleştirmek için yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

UEFA'yla yeni bir anlaşma yapılıp yapılmadığı sorusuna Comolli şu cevabı verdi: "Daha önceden nasıl bir durum vardı, bilmiyorum. Biz UEFA'yla sürekli konuşuyoruz. FFP yetkilileriyle iletişim halindeyiz. Bize şu anda bir rahatlık, bir genişlik sağlayacak yeni bir anlaşma yapmadık. Onlara dün bir şey sormak istedik ve hızlı bir şekilde yardım ettiler. Oyuncu almak için satma durumumuz bulunmuyor. Eğer bir oyuncuyu satarsak bu FFP için olmayacak."

"Emre Akbaba iyi bir oyuncu"

Damien Comolli, Fransız basınında çıkan "Emre Akbaba, Fenerbahçe'ye transfer olacak" haberlerinin sorulması üzerine şöyle konuştu: "Fransız basınını takip edemiyorum. Bu haberi görmedim. Dedikodularla ilgili görüş belirtmeyeceğim. Emre Akbaba iyi bir oyuncu, bunun dışında şu anda bir şey diyemem."

Salih Uçan, Empoli'de

Damien Comolli, futbolcuları Salih Uçan'ı İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Empoli'ye kiraladıklarını açıkladı. Salih Uçan için İtalyan kulübüyle bugün anlaştıklarını aktaran Comolli, "Salih Uçan, Empoli'ye satın alma opsiyonuyla kiralandı. Satın alma opsiyonunu kullanmak tamamen onların inisiyatifinde." diye konuştu. Sarı-lacivertli kulübün sportif direktörü, Ozan Tufan konusunda da açıklama yaparak, "Ozan'ı göndermek gibi bir düşüncemiz yok. Ozan, milli takım oyuncusu. Genç bir oyuncu. Onu satmak gibi bir düşüncemiz olmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Comolli, Suudi Arabistan takımı El Wehda'ya 3 milyon dolara satılan Jose Fernandao'nun satışından da pişmanlık duymadıklarını ve doğru bir hamle yaptıklarını kaydetti. Fenerbahçeli taraftarları öven Comolli, "Bursaspor maçındaki atmosferin çok fantastik olduğunu söylediğimde bana 'Bu ne ki, Benfica maçını gör sen bir de.' demişlerdi. Fazlasıyla doğruymuş. Çok fazla etkilendim. Taraftar maçtan sonra takımı tekrar sahaya çıkardı. 25 yıldır futbolun içindeyim böyle bir şey görmedim. Bir de taraftarlar bütün futbolculara aynı şekilde destek vermeli. O gün kadroda olan 18 oyuncu da her şeylerini verdiler." diyerek sözlerini tamamladı.

AA

Son Güncelleme: 16.08.2018 17:17
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UEFASalih Uçanİslam SlimaniFutbolFinansal Fair PlayFFPFenerbahçeEmre AkbabaDamien Comolli
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