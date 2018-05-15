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"Samaras, parasını bırakmadı"

Samsunspor Kulübü Kayyum Heyeti Başkanı Ahmet Güral Karayılmaz, "Samaras'ın 175 bin avro alacağı vardı, sadece 25 bin avro indirim yaptı. Alacağı olan 150 bin avroyu eylül ayından itibaren ödemeye başlayacağız" ifadelerini kullandı

15 Mayıs 2018 Salı 15:53
"Samaras, parasını bırakmadı"

Samsunspor Kulübü Kayyum Heyeti Başkanı Ahmet Güral Karayılmaz, "Samaras'ın 175 bin avro alacağı vardı, sadece 25 bin avro indirim yaptı. Alacağı olan 150 bin avroyu eylül ayından itibaren ödemeye başlayacağız." dedi.

Karayılmaz, yaptığı açıklamada, Yunan futbolcu Georgios Samaras'ın tüm alacaklarından feragat ettiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

Samaras'ın sezon başında Samsunspor ile 225 bin avroya anlaştığını ifade eden Karayılmaz, "Samaras'a 60 bin avro peşin ödeme yapıldı. Ev kirası ve araba kirası ile birlikte toplam alacağı 175 bin avro kaldı. Kayyum heyeti olarak kendisi ile yaptığımız görüşmeler sonucunda sadece alacağından 25 bin avro feragat etti. Yani Samaras'ın 175 bin avro alacağı vardı, sadece 25 bin avro indirim yaptı. Alacağı olan 150 bin avroyu eylül ayından itibaren ödemeye başlayacağız." diye konuştu.

Karayılmaz, Jonathan Ayite dışında diğer yabancı oyuncuların da alacaklarında indirim yaptığını ve sözleşmelerini karşılıklı anlaşarak feshettiklerini sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
SamsunSamsunspor Kayyum Heyeti Başkanı Ahmet Güral KarayılmazYunan Futbolcu Georgios Samaras
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