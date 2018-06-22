Sambacılar 90'dan sonra coştu

2018 Dünya Kupası E Grubu maçında Brezilya ile Kosta Rika nefes kesen mücadelede karşı karşıya geldi.

Saint-Petersburg'da oynanan müsabakanın ilk yarısı genel olarak düşük tempoda geçerken iki takım da rakip kalede pozisyon bulmakta zorlandı. 0-0 biten ilk yarının ardından maçın ikinci yarısı bambaşka bir hal aldı.

İkinci yarıya büyük bir baskıyla başlayan Brezilya, üst üste bulduğu fırsatlarla Kosta Rika kalesini sık sık zorladı. Neymar, Gabirel Jesus, Coutinho gibi isimlerle Kosta Rika'yı bunaltan Brezilya, birçok gol pozisyonunu değerlendiremedi. Özellikle Brezilyalı oyunculara kalesini kapatan Kosta Rika kalecisi Keylor Navas, maça damgasını vuran isim oldu.

Zaman zaman Kosta Rika'nın da tehlikeli ataklar bulduğu maçın 79. dakikasında ilginç bir an yaşandı.

Hakem penaltıyı verdi, VAR devreye girdi

Maçın 79. dakikasında Giancarlo Gonzalez ile ikili mücadeleye giren Neymar, rakip ceza sahası içinde yerde kaldı ve hakem Björn Kuipers tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Kısa bir süre sonra Video Yardımcı Hakem'e başvuran Kuipers, pozisyonun devamını izledikten sonra kararı değiştirdi ve penaltıyı iptal etti.

Sambacılar duraklamalarda açıldı

Brezilya, dakikalarca aradığı golü bitime az bir süre kala buldu. Dakikalar 90+1'i gösterdiğinde, ceza sahası içinde Gabriel Jesus'un pasında kale önünde topa dokunan Coutinho, kaleci Navas'ı mağlup etmeyi başardı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

90+7. dakikada Douglas Costa'nın ortasında sahneye çıkan Neymar ise günün sonucunu tayin etti ve Brezilya, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Kosta Rika veda etti

Bu sonucun ardından puanını 4 yapan Brezilya, gruptan çıkabilmek adına altın değerinde bir avantaj yakaladı. Sırbistan'dan sonra Brezilya'ya da 1-0 mağlup olan Kosta Rika'nın ise gruptan çıkma şansı kalmadı.