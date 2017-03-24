Sambacılar seriye bağladı

2018 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Brezilya, deplasmanda Uruguay'ı 4-1 yenerken, Arjantin ise sahasında Şili'yi 1-0 mağlup etti.



Rusya'da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'na katılacak takımları belirlemek amacıyla düzenlenen Güney Amerika Elemeleri'nin 13. haftasında, 5 karşılaşma oynandı. Başkent Montevideo'daki Centenario Stadı'nda ev sahibi Uruguay, "Tite" lakaplı Adenor Leonardo Bacchi yönetiminde çıkışa geçen Brezilya'yı ağırladı. Galatasaraylı Fernando Muslera ve Barcelonalı Luis Suarez'in cezaları nedeniyle oynayamadığı maçta Uruguay, 9. dakikada Edinson Cavani'nin penaltıdan bulduğu golle 1-0 öne geçti. Golün ardından çabuk toparlanan ve maç sonuna kadar oyunun hakimiyetini ele geçiren Brezilya, Paulinho'nun "hat-trick" yaparak yıldızlaştığı mücadelede rakibini 4-1 mağlup etti. Brezilya'nın diğer golünü ise Barcelonalı Neymar kaydetti. Grupta üst üste 7'nci galibiyetini alan Brezilya, puanını 30'a yükselterek en yakın rakibi Uruguay ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı. Arjantin, başkent Buenos Aires'deki Antonio Vespucio Liberti Stadı'nda konuk ettiği Şili'yi Barcelonalı yıldızı Lionel Messi'nin 16. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 22'ye çıkaran Arjantin, grupta üçüncü sıraya yükselirken, Şili ise 20 puanla 6'ncı sıraya geriledi. Grubun diğer maçlarında, Kolombiya konuk ettiği Bolivya'yı 1-0, Paraguay, ağırladığı Ekvador'u 2-1 mağlup ederken, Venezuela ise ev sahibi olduğu mücadelede Peru ile 2-2 berabere kaldı.

Grupta son puan durumu şöyle oluştu:

Takım O G B M A Y Av P

Brezilya 13 9 3 1 32 10 22 30

Uruguay 13 7 2 4 25 15 10 23

Arjantin 13 6 4 3 15 12 3 22

Kolombiya 13 6 3 4 16 15 1 21

Ekvador 13 6 2 5 23 18 5 20

Şili 13 6 2 5 21 18 3 20

Paraguay 13 5 3 5 13 18 -5 18

Peru 13 4 3 6 20 22 -2 15

Bolivya 13 2 1 10 10 32 -22 7

Venezuela 13 1 3 9 16 31 -15 6