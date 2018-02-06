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'Şampiyon olamayız' sözlerine ceza yok

PFDK, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın Giresunspor maçından sonra yaptığı açıklamalar için ceza vermedi

06 Şubat 2018 Salı 17:02
'Şampiyon olamayız' sözlerine ceza yok

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'a 15 bin lira para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası'nda Atiker Konyaspor ile oynadığı müsabakada taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Galatasaray'a 15 bin lira para cezası verildiği bildirildi. Ziraat Türkiye Kupası'nda Akın Çorap Giresunspor ile yapılan maçta sportmenliğe aykırı açıklaması nedeniyle PFDK'ye sevk edilen Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'a, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza verilmediği aktarıldı.

AA

Son Güncelleme: 06.02.2018 17:06
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Futbol FederasyonuSÜPERLİGPfdkGalatasarayFutbolFenerbahçeAykut Kocaman
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