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Şampiyon sahaya iniyor

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları için yarın İstanbul'da toplanacak

27 Haziran 2018 Çarşamba 14:31
Şampiyon sahaya iniyor

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına yarın başlayacak.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelecek sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'daki çalışmaların ardından yurt dışı kampının ilk etabı için İsviçre'nin Zürih kentine gidecek. Galatasaray, ilk kampta bir hazırlık maçı oynayacak. Sarı-kırmızılıların İsviçre'de hangi takımla hazırlık maçı yapacağı ve ikinci kamp programı daha sonra belli olacak.

Galatasaray'da, 1-12 Temmuz'da gerçekleştirilecek İsviçre kampının tarihinde değişiklik olabileceği öğrenildi. Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezonda ilk resmi maçını 5 Ağustos'ta Konya'da oynanacak TFF Süper Kupa müsabakasında Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor ile yapacak. Ligde yeni sezon 10 Ağustos'ta başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan gruplarda mücadele edecek sarı-kırmızılı ekip, ilk karşılaşmasına 18 veya 19 Eylül'de çıkacak.

AA

Son Güncelleme: 27.06.2018 14:31
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSpor Toto Süper LigGalatasarayFutbolFlorya Metin Oktay Tesisleri
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