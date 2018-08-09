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Şampiyon sezonu Ankara'da açıyor

Galatasaray, Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun açılış maçında yarın deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak

09 Ağustos 2018 Perşembe 13:55
Şampiyon sezonu Ankara'da açıyor

Son şampiyon Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun açılış maçında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Osmanlı Stadı'nda oynanacak maç saat 21.45'te başlayacak. Sarı-kırmızılı ekipte Akhisarspor ile yapılan TFF Süper Kupa maçında sakatlanan Yuto Nagatomo, MKE Ankaragücü karşısında sahada yer alamayacak.

Hazırlık döneminde takımdan ayrı kalan Tolga Ciğerci ve Tarık Çamdal da başkent deplasmanında forma giyemeyecek. Galatasaray'da yeni transferler Henry Onyekuru ile Muğdat Çelik, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda sarı-kırmızılı formayla ilk resmi maçlarına çıkacak.

AA

Son Güncelleme: 09.08.2018 14:02
Anahtar Kelimeler:
FutbolSpor Toto Süper LigGalatasarayAnkaragücü
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