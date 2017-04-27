Şampiyon ve düşecekler belli oluyor

Spor Toto 2. Lig'e doğrudan yükselen ekiplerin belli olduğu Spor Toto 3. Lig'de play-off'a kalacak ve lige veda edecek ekipler 29 Nisan Cumartesi günü oynanacak müsabakalarla belli olacak.



Gruplarda ilk sırayı alan Sancaktepe Belediyespor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor ve Afjet Afyonspor'un Spor Toto 2. Lig'e yükseldiği 3. Lig'de gruplarında 2, 3, 4 ve 5. sırada yer alacak ekipler de play-off maçları oynayacak. Her gruptan birer ekibin daha adını 2. Lig'e yazdıracağı 3. Lig play-off yarı finalinde grup içi eşleşmelerle takımlar çift maçlı eleme sistemine göre birbirlerine rakip olacak. Bu turda rakiplerini saf dışı bırakacak takımlar Spor Toto 2. Lig'e yükselmek için final maçlarına çıkacak. Spor Toto 3. Lig'de play-off yarı final ilk maçları 4 Mayıs Perşembe günü, rövanş karşılaşmaları ise 8 Mayıs Pazartesi günü oynanacak. Gruplarda adlarını Spor Toto 2. Lig'e yazdıracak son ekipler, 13 Mayıs Cumartesi ve 14 Mayıs Pazar günkü final müsabakalarıyla belirlenecek. 19 takımın bulunduğu 1. Grup'ta son 4 takım, on sekizer ekibin mücadele ettiği diğer iki grupta ise son sıradaki üçer takım gelecek sezon mücadelesine Bölgesel Amatör Ligi'nde devam edecek.

1. Grup

Sancaktepe Belediyespor'un doğrudan Spor Toto 2. Lig'e yükselmeyi garantilediği grupta Ankara Demirspor ve Altay ise play-off mücadelesi verecek. Ligde son haftaya elli sekizer puanla giren Kocaelispor ve Çorum Belediyespor'la 56 puana sahip Gölcükspor'dan ikisi daha play-off'a kalacak. Toplam 4 takımın BAL'a düşeceği grupta Manavgatspor'un lige veda etmesi kesinleşti. Son hafta müsabakalarından sonra Kütahyaspor, Kartalspor, Karacabey Birlikspor, Beylerbeyi, Tekirdağspor ve Cizrespor'dan 3 ekip daha ligden düşecek. Grupta 29 Nisan Cumartesi günü saat 15.30'da başlayacak son hafta müsabakalarının programı şöyle:

Kızılcabölükspor-Kozan Belediyespor (Kızılcabölük Semt Sahası)

Çorum Belediyespor-Sancaktepe Belediyespor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)

Altay-Beylerbeyi (İzmir Atatürk)

Kartalspor-Anagold 24Erzincanspor (Kartal)

Kocaelispor-Gölcükspor (İzmit İsmetpaşa)

Bayburt Grup Özel İdare-Tekirdağspor (Bayburt Genç Osman)

Karacabey Birlikspor-Ankara Demirspor (Karacabey Mustafa Fehmi Gerçeker)

Kütahyaspor-Cizrespor (Dumlupınar)

Manavgatspor-Erzin Belediyespor (Evrenseki)

2. Grup

Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un şampiyonluğunun daha önce kesinleştiği 2. Grup'ta Erbaaspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Silivrispor adını play-off'a yazdırdı. Son haftada 52 puanlı Çatalcaspor, 51 puana sahip Düzcespor ve 50 puanlı Halide Edip Adıvarspor'dan biri daha play-off'a kalacak. Ligde Türk Metal Kırıkkalespor, Derincespor ve Dersimspor'un lige veda etmesi kesinleşti. Grupta 29 Nisan Cumartesi günü oynanacak maçların programı şöyle:

13.30 Türk Metal Kırıkkalespor-Batman Petrolspor (Kırıkkale Başpınar)

15.30 Yomraspor-Halide Edip Adıvarspor (Yomra)

15.30 Bodrum Belediyes Bodrumspor-Yeşil Bursa (Bodrum İlçe)

15.30 Tire 1922-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Tire 4 Eylül)

15.30 Kırıkhanspor-Silivrispor (Kırıkhan)

15.30 Düzcespor-Kemerspor 2003 (Düzce 18 Temmuz)

15.30 Dersimspor-Çatalcaspor (Tunceli Atatürk)

15.30 Pazarspor-Dardanelspor (Pazar İlçe)

15.30 Erbaaspor-Derincespor (Erbaa İlçe)

3. Grup

Afjet Afyonspor'un birinci sırada tamamlamayı garantilediği 3. Grup'ta Sakaryaspor, Darıca Gençlerbirliği ve Diyarbekirspor, play-off'a kaldı. 53 puana sahip Bayrampaşa ile 51 puanlı Elaziz Belediyespor'dan biri daha play-off mücadelesinde yer alacak. Orduspor ve Denizli Futbol A Spor'un veda ettiği 3. Lig 3. Grup'ta düşecek 3. ekip 32 puanlı Maltepespor veya 35 puana sahip Payasspor olacak. İki takımın kendi aralarında yaptığı maçlarda eşitlik olduğu için sezon sonunda olası puan eşitliğinde genel averaja bakılacak. Son hafta öncesinde Maltepespor'un averajı "-24", Payasspor'un ise "-12". 3. Grup'ta 29 Nisan Cumartesi günkü müsabaka programı şöyle:

15.30 Elaziz Belediyespor-Diyarbekirspor (Elazığ Atatürk)

15.30 Darıca Gençlerbirliği-Muğlaspor (Darıca İlçe)

15.30 Orduspor-Tarsus İdmanyurdu (Ordu 19 Eylül)

15.30 Sultanbeyli Belediyespor-Bergama Belediyespor (Sultanbeyli Gölet Futbol Sahası)

15.30 Payasspor-Ankara Adliyespor (Payas İlçe)

15.30 Sakaryaspor-Maltepespor (Sakarya Atatürk)

15.30 Denizli Futbol A Spor-12 Bingölspor (Doğan Seyfi Atlı)

15.30 Orhangazispor-Bayrampaşa (Orhangazi İlçe)

19.00 Afjet Afyonspor-Baysal İnşaat Düzyurtspor (Afyonkarahisar Yeni Şehir)