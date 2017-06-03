Şampiyondan dört dörtlük kapanış: 4-0

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Osmanlıspor maçında ideal kadrosunda 4 değişiklik yaptı. Sezon boyunca ilk 11'de şans bulan Fabricio Agosto Ramirez, Dusko Tosic, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Ryan Babel, Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun, sezonun son karşılaşmasında da görev aldı.

Şenol Güneş'in fazla oynatmadığı Andreas Beck, Matej Mitrovic, Caner Erkin ve Gökhan İnler de şampiyonluk coşkusunun yaşandığı karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkma fırsatı yakaladı.

KİMLİKLERİNDEN VAZGEÇMEDİLER

Beşiktaşlı oyuncular maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar hücum ve pas ağırlıklı bir düzen ile sezon boyunca sergiledikleri görüntüyü son maçta da tekrarladılar ve taraftarlarını mest ettiler.

16. dakikada Beşiktaş öne geçti. Soldan aldığı topla ceza alanına giren Cenk Tosun'un, yerden vuruşunda, meşin yuvarlak köşeden filelere gitti: 1-0

31. dakikada Beşiktaş skoru 2-0 yaptı. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ön direğe gelen topu Cenk Tosun arkaya aşırdı, altı pasın içinde bekleyen Tosic, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0

AÇIK FUTBOL DEVAM ETTi

İki takım maçın ikinci yarısında da açık bir futbol ortaya koydular. 73. dakikada Gökhan İnler'in pasıyla savunmanın arkasına sarkan Oğuzhan, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu Aboubakar'a aktardı. Kamerunlu oyuncu da topu boş filelere gönderdi: 3-0

Maça noktayı koyan isim Cenk Tosun oldu. Karşı karşıya pozisyonda kaleciyi geçen Cenk Tosun topu ağlara yolladı, bu sezonki 20. lig golünü attı ve maçın skorunu ilan etti: 4-0

Bu sonucun ardından Beşiktaş sezonu 77 puanla, Osmanlıspor ise 38 puanla tamamlamış oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında şampiyon Beşiktaş, Osmanlıspor'u 4-0 devirerek sezonu 77 puanla lider tamamladı.