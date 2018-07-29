Şampiyonlar Kupası nefes kesiyor

Avrupa'nın önemli futbol kulüplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Barcelona, Tottenham'ı penaltılar sonunda 5-3 yendi.

Bu yıl 6. kez düzenlenen turnuvada, İspanya'nın Barcelona takımı ile İngiliz ekibi Tottenham, ABD'nin Pasadena kentindeki Rose Bowl Stadı'nda karşılaştı. Barcelona, Munir El Haddadi'nin 15 ve Arthur'un 29. dakikadaki golleriyle soyunma odasına 2-0 önde gitti. Fakat Tottenhamlı Son Heung-min'in 73 ve Georges-Kevin N'Koudou 75. dakikada attığı gollerle 90 dakika 2-2 sonuçlandı. Barcelona, seri penaltı atışlarında rakibine 5-3 üstünlük sağladı.

Manchester City 2-0'dan geri geldi

Almanya şampiyonu Bayern Münih ile İngiltere şampiyonu Manchester City, ABD'nin Miami kentindeki Hard Rock Stadı'nda karşı karşıya geldi. Bayern Münih, Meritan Shabani'nin 15 ve Arjen Robben'in 24. dakikada kaydettiği gollerle 2-0 öne geçti. Bernardo Silva'nın 45+1 ve Lukas Nmecha'nın 51. dakikadaki golleriyle skoru eşitleyen Manchester City, Bernardo Silva'nın 71. dakika attığı golle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Liverpool, Manchester United'ı farklı yendi

İngiltere Premier Lig takımları Manchester United ile Liverpool arasındaki mücadeleyi, 4-1 Liverpool kazandı. ABD'nin Ann Arbor kentindeki Michigan Stadı'nda oynanan maçta Liverpool'un golleri, Sadio Mane (penaltıdan), Daniel Sturridge, Sheyi Ojo ve Xherdan Shaqiri'den geldi. Manchester United'ın golünü ise Andreas Pereira kaydetti.