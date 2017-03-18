Şampiyonlar Ligi değil para ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Buna göre eşleşmeler Atletico Madrid (İspanya) - Leicester City (İngiltere), Borussia Dortmund (Almanya) - Monaco (Fransa), Bayern Münih (Almanya) - Real Madrid (İspanya) ve Juventus (İtalya) - Barcelona (İspanya) şeklinde sonuçlandı.



Transfermarkt sitesinden derlenen verilere göre, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde mücadele edecek takımların toplam 3,8 milyar avro civarında piyasa değeri bulunuyor. Real Madrid, 766,80 milyon avroluk piyasa değeriyle çeyrek finaldeki en değerli takım konumunda bulunuyor. Real Madrid'i 753,50 milyon avro ile Barcelona izliyor. Bayern Münih ise 556,15 milyon avro ile en değerli üçüncü takım olarak yer alıyor. Bayern Münih'i de 497,50 milyon avroyla Atletico Madrid izliyor. Böylece UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde piyasa değeri açısından ilk 4 sıranın 3 tanesini İspanyol takımları oluşturuyor. Çeyrek finaldeki en değerli 5'inci takım 447,80 milyon avroyla Juventus oldu. En değerli son 3 takım ise 378,35 milyon avro ile Borussia Dortmund, 205,30 milyon avroyla Leicester City ve 197,80 milyon avroyla Monaco olarak yer aldı.

En değerli 2 futbolcu Barcelona'da

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde mücadele edecek takımlar arasında en değerli 2 futbolcuya Barcelona sahip bulunuyor. Lionel Messi 120 milyon avroyla en değerli futbolcu olurken, Messi'yi 100 milyon avroyla Neymar takip ediyor. Çeyrek finaldeki en değerli üçüncü oyuncu 100 milyon avroyla Real Madrid'li Cristiano Ronaldo olurken, Ronaldo'yu yine başka bir Barcelonalı olan Luis Suarez 90 milyon avroyla takip ediyor. Çeyrek finalin en değerli beşinci oyuncusu 90 milyon avroyla Real Mardid'li Gareth Bale, altıncı oyuncusu 80 milyon avroyla Atletico Madrid'li Antonie Griezman oldu. Böylece UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki en değerli 6 oyuncu İspanyol kulüplerinden çıktı.