Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Nosakhare Igiebor, tüm umutlarının kaybolmadığını, bu durumdan çıkabileceklerine inandıklarını söyledi.



Nijeryalı futbol cu Igiebor, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yaptığı açıklamada, bazı takım arkadaşlarının kendisine Trabzonspor karşılaşmasının çok önemli bir maç olduğunu anlattığını belirtti. Bu tip maçların her zaman heyecanlı olduğunu kaydeden Igiebor, "Trabzonspor karşılaşması en önemli maçlarımızdan biri. Şampiyonlar Ligi finali gibi. Çok iyi hazırlanıyoruz. Hocam bize tüm programları veriyor ve bizi iyi çalıştırıyor. Tüm umudumuzun kaybolduğunu düşünmüyoruz. Bu durumdan çıkabileceğimize inanıyoruz. Sezon sonuna kadar olumlu ve pozitif düşünmeye devam edeceğiz." diye konuştu. Igiebor, kendi performansını da değerlendirerek, "Çaykur Rizespor'a geleli kısa bir süre oldu. Bu sürede takıma uyum sağlamaya çalıştım. Henüz performansımı göstermiş değilim ancak kendime inanıyorum. Bazen oynadım, bazen oynayamadım. Kendime güveniyorum. İnşallah iyi bir çıkış yakalayacağım." ifadelerini kullandı.

Ligde 9 maç kaldığını anımsatan Igiebor, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bu maçlardan alabileceğimiz en iyi sonucu almak istiyoruz. Ligde kalacağımıza tüm kalbimizle inanıyoruz. Biz bu mücadeleyi verirken taraftarımız da yanımızda olsun. Onların desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Trabzonspor ile oynayacağımız maçta tribünleri doldurup sonuna kadar bizi desteklesinler. Biz de elimizden geleni yaparak bu maçtan üç puanı alıp onlara hediye etmek istiyoruz."