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Şampiyonlar Ligi'nden Avrupa Ligi'ne

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda yarın İsrail'in Hapoel Beer-Sheva takımına konuk olacak

15 Şubat 2017 Çarşamba 16:50
Şampiyonlar Ligi'nden Avrupa Ligi'ne
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında yarın İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'ya konuk olacak Beşiktaş, avantajlı skor için sahaya çıkacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 3. olarak Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan siyah-beyazlı takım, son 32 turunda rakibiyle ilk maçını deplasmanda oynayacak. İki takım arasındaki mücadele yarın TSİ 23.05'te Turner Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonundan Martin Atkinson yönetecek. Beerşeba kentindeki mücadelede Atkinson'ın yardımcılıklarını Stephen Child ve Stuart Burt yapacak. 

Yeni çıkış arayacak
Beşiktaş, rakibi karşısında yeni bir çıkış yakalamaya çalışacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye 1-0 yenilerek elenen ve Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında da Kardemir Karabükspor'a 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı takım, yarınki karşılaşmada iyi sonuç alarak son maçlardaki düşüşü sonlandırmayı hedefleyecek.

4 sezon sonra İsrail'de
Beşiktaş, 4 sezon sonra İsrail'de bir maça çıkacak. İsrail temsilcileriyle son maçını 2011-2012'de Maccabi Tel Aviv ile yapan siyah-beyazlı takım, bu mücadeleyi 3-2 kazanmıştı.

Aboubakar, Beck ve Adriano cezalı
Siyah-beyazlı takımda kırmızı kart cezaları nedeniyle Vincent Aboubakar ve Andreas Beck, Hapoel Beer-Sheva karşısında forma giyemeyecek. Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Dinamo Kiev ile oynadığı ve 6-0 mağlup olduğu müsabakada her iki oyuncu da kırmızı kart görmüştü. Sarı kart cezalısı Adriano Correia da Hapoel Beer-Sheva karşısında takımını yalnız bırakacak.

Tolgay Arslan, kart sınırında 
Siyah-beyazlı ekipte Tolgay Arslan, sarı kart sınırında bulunuyor. Tolgay, yarınki karşılaşmada kart gördüğü takdirde cezalı duruma düşecek.

Matej Mitrovic, Ryan Babel ve Ömer Şişmanoğlu listede
Beşiktaş'ta devre arasında transfer edilen Matej Mitrovic ve Ryan Babel, teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde siyah-beyazlı formayla ilk Avrupa kupası maçlarına çıkacak. UEFA Şampiyonlar Ligi listesine dahil edilmeyen Ömer Şişmanoğlu da Avrupa Ligi için listeye dahil edildi. Siyah-beyazlı takımda Demba Ba, Ersan Adem Gülüm, Luiz Rhodolfo, Veli Kavlak ve Aras Özbiliz ise listede yer almadı.

Tosic, dönüyor
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki olaylı Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören ve 4 maç ceza alan Dusko Tosic de teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde Hapoel Beer-Sheva karşısında oynayabilecek. Tosic, Adriano'nun yokluğunda sol bekte görev yapacak. Beşiktaş'ın yarınki karşılaşmaya Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Mitrovic, Tosic, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun muhtemel 11'le çıkması bekleniyor.

Hapoel Beer-Sheva evinde kolay yenilmiyor
Beşiktaş'ı konuk edecek Hapoel Beer-Sheva ise sahasındaki etkili performansıyla dikkati çekiyor. Hapoel Beer-Sheva, bu sezon evinde oynadığı lig ve Avrupa kupası maçlarında sadece bir kez yenildi. İsrail Ligi'nin yanı sıra Şampiyonlar Ligi ve Avrupa liglerinde sahasında şu ana dek 17 karşılaşma oynayan Hapoel Beer-Sheva, bu karşılaşmalarda 14 galibiyet ve 2 beraberlik alıp, bir maçta mağlup oldu. Hapoel Beer-Sheva, evindeki tek yenilgisini UEFA Avrupa Ligi'ndeki grup mücadelesinde Sparta Prag'a 1-0 yenilerek aldı. Avrupa mücadelesinde evinde konuk ettiği rakipleri karşısında 4 galibiyet alan İsrail ekibi, birer maçtan beraberlik ve mağlubiyetle ayrıldı. İsrail temsilcisi, kendi liginde ise 11 karşılaşmada 10 galibiyet ve bir beraberlik elde etti. Hapoel Beer-Sheva'da Ben Bitton ve Miguel Vitor, Beşiktaş karşısında sarı kart görmeleri durumunda rövanş mücadelesinde cezalı duruma düşecek.
Son Güncelleme: 15.02.2017 16:59
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Ilk MaçSon 32 TuruHapoel Beer ShevaUEFA Avrupa LigiBeşiktaşFutbol
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