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Şampiyonluğa bir maç kaldı

Galatasaray, Süper Lig'in son haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak. Ligin son haftasına en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Başakşehir'in 3 puan önünde giren Galatasaray'a şampiyonluk için 1 puan yetecek

18 Mayıs 2018 Cuma 13:53
Şampiyonluğa bir maç kaldı

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son hafta karşılaşmasında yarın Göztepe'ye konuk olacak.

Ligi son haftasına lider gider sarı-kırmızılı ekip, Göztepe deplasmanından en az 1 puan çıkarması durumundan, rakiplerinin alacağı sonuçlardan bağımsız olarak sezonu şampiyon tamamlayacak. Bornova Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Şampiyonluk hesapları

Ligin son haftasına en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in 3 puan önünde 72 puanla lider giren Galatasaray, büyük avantaj sahibi. Sarı-kırmızılı ekibin Göztepe deplasmanından çıkaracağı 1 puan, şampiyonluk için yeterli olurken, İzmir'de yaşayacağı olası mağlubiyet ise Atiker Konyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe ve Kasımpaşa'yı konuk edecek Medipol Başakşehir'in alacağı sonuçlara göre sıralamayı değiştirebilecek.

Galatasaray'ın olası yenilgisi sonrası iki rakibi de kazanırsa, puan eşitliği nedeniyle üçlü averajda şampiyonluğa ulaşan Medipol Başakşehir olacak. Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için ise hem Galatasaray'ın yenilmesi hem de Medipol Başakşehir'in puan kaybı yaşaması gerekiyor. Öte yandan, tarihindeki 21. şampiyonluğuna ulaşmaya oldukça yakın olan Galatasaray ise son haftasına lider girdiği tüm sezonlarda ipi göğüsleyen taraf oldu.

Sofiane Feghouli takıma dönecek

Galatasaraylı oyuncu Sofiane Feghouli, Göztepe maçında takımdaki yerini alabilecek. Sarı kart cezalısı olması nedeniyle Evkur Yeni Malatyaspor maçında oynayamayan Feghouli, teknik direktör Fatih Terim'in tercih etmesi durumunda İzmir deplasmanında görev yapabilecek.

AA

Son Güncelleme: 18.05.2018 13:53
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGGöztepeGalatasarayFutbol34. Hafta
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