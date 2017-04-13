Şampiyonluğa taraftarı ile yürüdü

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden MKE Ankaragücü, maça gelen seyirci ortalamasında birçok Spor Toto Süper Lig takımını geride bıraktı.



Sezona beş maçlık cezayla başlayan ve ilk iki maçını Afyonkarahisar Yenişehir Stadı'nda oynayan sarı-lacivertli ekip, 5. haftadan itibaren Ankara 19 Mayıs Stadı'na kavuştu ancak seyircisiyle buluşamadı. Ankara'daki ilk maçında boş tribünlerin önünde şampiyonluk mücadelesi verdiği Gümüşhanespor'u konuk eden başkent temsilcisi, daha sonra sırasıyla Niğde Belediyespor ve Eyüpspor karşılaşmalarıyla seyircisiz oynama cezasını tamamladı.

Taraftar hasret giderdi

MKE Ankaragücü'nün cezasının bittiği 11. hafta mücadelesinde sarı-lacivertli taraftarlar, yaklaşık 200 günlük hasretin ardından stadı tamamen doldurdu. Başkent ekibi, Ankara 19 Mayıs Stadı'nda ağırladığı 1461 Trabzon'u seyircisinin coşkulu desteğiyle 6-2 gibi farklı bir skorla yendi. Ankara'da seyirci desteğine kavuşan sarı-lacivertliler, sezonun bitimine 3 hafta kala takipçisi Gümüşhanespor'un 4 puan önünde şampiyonluk mücadelesi veriyor.

Bilet bulmak zor

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda ortalama 19 bin seyirciye oynayan sarı-lacivertli ekibin başkentteki maçlarının biletleri çok çabuk bitiyor. Ligde en son seyircisinin önünde Tuzlaspor ile karşılaşan ve stadı tamamen dolduran 19 bin taraftarının önünde attığı son dakika golüyle maçı 2-1 kazanarak puanını 66'ya yükselten sarı-lacivertlileri son 4 karşılaşmada toplam 76 bin seyirci izledi. MKE Ankaragücü taraftarı, 25. haftadaki Sarıyer, 27. haftadaki Etimesgut Belediyespor ve 29. haftadaki Menemen Belediyespor mücadelelerinde de 19 bin 209 kapasiteli 19 Mayıs Stadı'nı tamamen doldurdu.

Şampiyonluğu yarın ilan edebilir

MKE Ankaragücü, yarın oynanacak sezonun 32. haftasında galip gelmesi durumunda şampiyonluk turu atabilir. Tecrübeli teknik adam Ziya Doğan yönetimindeki Kastamonuspor 1966 ile deplasmanda mücadele edecek sarı-lacivertliler, kazanmaları ve liderlik mücadelesi verdiği Gümüşhanespor'un da yenilmesi durumunda bitime 2 hafta kala mutlu sona ulaşacak. Ligde 66 puanla lider durumdaki MKE Ankaragücü'nün 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Gümüşhanespor ise 45 puanla 8. sıradaki Sarıyer'e konuk olacak. Sezonun 33. haftasında, lige veda eden Kayseri Erciyespor ile rakip sahada karşı karşıya gelecek sarı-lacivertliler, son hafta Ankara'da, play-off mücadelesi veren 3. sıradaki Hatayspor'u ağırlayacak. Gümüşhanespor ise sahasındaki Eyüpspor maçının ardından son hafta deplasmanda oynayacağı Etimesgut Belediyespor karşılaşmasıyla normal sezonu tamamlayacak.

Başkandan taraftara övgü

Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, sarı-lacivertli taraftarının coşkusunun takıma itici güç olduğunu söyledi. Taraftar desteğine her zaman ihtiyaç duyduklarını ifade eden Yiğiner, yaptığı açıklamada, "Bazı taraftarlar vardır, maça gelir çekirdek çitler, yerinden kalkmaz, hakem düdük çalmadan da yavaş yavaş stadı terk eder. Bizim taraftarımız çekirdekçi değil, coşkuyla takımını destekliyor." diye konuştu. Sarı-lacivertli taraftarların maça etkilerine dair, sezonun 31. haftasındaki Tuzlaspor maçını örnek gösteren Yiğiner, "Yenik duruma düştüğümüz, sonrasında da uzatma dakikalarında attığımız golle kazandığımız bu maçta da sonucu direkt etkilediler." ifadelerini kullandı. Taraftarın coşkusunun takım iyi yerlere geldikçe daha da yükseleceğine vurgu yapan Yiğiner, Ankara'ya yapılması planlanan 40-45 bin seyirci kapasiteli stadın sarı-lacivertli taraftara az geleceğini sözlerine ekledi.