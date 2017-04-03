"Şampiyonluğu garantilemedik"

Ürkmezgil yaptığı açıklamada, ligde ikinci sıradaki Medipol Başakşehir ile aralarındaki puan farkının 5'e çıktığını belirterek, "Avantajlı değiliz demek ukalalık ve şımarıklık olur. Kesinlikle avantajımız var ama 'bitti' demek söz konusu değil." dedi. Elde ettikleri avantaja rağmen ligde 8 maç daha oynayacaklarına dikkati çeken Ürkmezgil, şunları kaydetti: "Ben 5 puan farkın çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Puan farkından çok oynanan güzel futbol ve taraftarın oluşturduğu atmosfer beni mutlu etti. Hele hele ikinci yarıda inanılmaz bir futbol vardı. Geçen sezonki Beşiktaş'tan örnekler sergiledik. Tik-tak futbolu, set oyunu inanılmazdı. 35 bin taraftarın tezahüratı ve coşkusu beni mutlu etti. Ortaya koyduğumuz bu oyun ve taraftarların desteği bize güç veriyor. 5 puandan daha önemli kısmı bu. Ortada daha 24 puan var. Bu bakımdan oyun şeklimiz ve taraftarların inanmışlığı çok güzel." UEFA Avrupa Ligi'nde Olympique Lyon ile yapacakları maçın da çok önemli olduğunu anlatan Ahmet Ürkmezgil, "Lyon maçı tam istediğimiz gibi olursa moral buluruz. Bu maç öncesi öz güvenimizin artmış olması beni çok mutlu etti. Başakşehir puan kaybetti, fark açıldı önemli değil. Takımın iyi olması daha büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.



"Tolga Zengin aslanlar gibi oynadı"

Ürkmezgil, karşılaşmanın ilk yarısında İspanyol kaleci Fabricio Agosto Ramirez'in sakatlanmasıyla oyuna dahil olan Tolga Zengin'in başarılı bir performans sergilediğini dile getirdi. Tolga'nın beklenmedik şekilde kaleye geçmek zorunda kaldığına dikkati çeken Ahmet Ürkmezgil, "Onun kaleye geçmesi ve başarılı şekilde görevini yapması güzel oldu. İlk 11'de çıksaydı daha hazır olurdu. Halı sahada olsa insanın ayakları titrer. Tolga çıktı, aslanlar gibi oynadı. Üç de gol attık ve güzellikler arka arkaya geldi." değerlendirmesinde bulundu.

"Yerinden kalkamıyorsun"

Vodafone Arena'da çok heyecanlı ve zevkli maçlar oynandığını vurgulayan Ürkmezgil, "Pozisyon kaçırmamak için yerinden ayrılamıyorsun. Gençlerbirliği maçının ikinci yarısındaki oyun beni mest etti. Taraftarlar da bu futbolda çok etkili oluyor. Olympiakos maçında anons yapıldı ve seyirci galeyana gelerek takımı ateşledi. Seyirci çok fark ettiriyor. Taraftarlar böyle devam etsin. Geçen sezon onlara çok sitem ediyordum ama hepsini geri aldım. Bu sezon oluşturdukları atmosferle güzellikler yaşatıyorlar." diye konuştu. Yeni statlarının kendilerine büyük güç verdiğini kaydeden Ahmet Ürkmezgil, "Herkes tam bitmeden stadı açtığı yönünde başkanı eleştirdi. Ancak başkanımız Fikret Orman, 'açalım, açmayalım' tartışmaları varken diretti ve stadı açtı. Geçen sezon şampiyonlukta Vodafone Arena'da oynadığımız maçların payı çok büyüktü." ifadelerini kullandı.

"Trabzonspor maçı zor olacak"

Ahmet Ürkmezgil, siyah-beyazlı takımın 27. haftada Trabzonspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın zorlu geçeceğini söyledi. Trabzonspor'un yeni stadına geçmesiyle iyi futbol oynadığına dikkati çeken Ürkmezgil, "Trabzonspor büyük bir camia. Her maç zor. Sıradan gibi görünen takımla oynasan dahi sürpriz sonuçlar çıkabiliyor. Herkes canını dişine takarak oynuyor." diyerek sözlerini tamamladı.