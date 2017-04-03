Ürkmezgil yaptığı açıklamada, ligde ikinci sıradaki Medipol Başakşehir ile aralarındaki puan farkının 5'e çıktığını belirterek, "Avantajlı değiliz demek ukalalık ve şımarıklık olur. Kesinlikle avantajımız var ama 'bitti' demek söz konusu değil." dedi. Elde ettikleri avantaja rağmen ligde 8 maç daha oynayacaklarına dikkati çeken Ürkmezgil, şunları kaydetti: "Ben 5 puan farkın çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Puan farkından çok oynanan güzel futbol ve taraftarın oluşturduğu atmosfer beni mutlu etti. Hele hele ikinci yarıda inanılmaz bir futbol vardı. Geçen sezonki Beşiktaş'tan örnekler sergiledik. Tik-tak futbolu, set oyunu inanılmazdı. 35 bin taraftarın tezahüratı ve coşkusu beni mutlu etti. Ortaya koyduğumuz bu oyun ve taraftarların desteği bize güç veriyor. 5 puandan daha önemli kısmı bu. Ortada daha 24 puan var. Bu bakımdan oyun şeklimiz ve taraftarların inanmışlığı çok güzel." UEFA Avrupa Ligi'nde Olympique Lyon ile yapacakları maçın da çok önemli olduğunu anlatan Ahmet Ürkmezgil, "Lyon maçı tam istediğimiz gibi olursa moral buluruz. Bu maç öncesi öz güvenimizin artmış olması beni çok mutlu etti. Başakşehir puan kaybetti, fark açıldı önemli değil. Takımın iyi olması daha büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.
"Şampiyonluğu garantilemedik"
Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, Süper Lig'de Başakşehir karşısında bir avantaj yakaladıklarını ancak şampiyonluğu henüz garantilemediklerini söyledi
03 Nisan 2017 Pazartesi 14:23
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Ürkmezgil yaptığı açıklamada, ligde ikinci sıradaki Medipol Başakşehir ile aralarındaki puan farkının 5'e çıktığını belirterek, "Avantajlı değiliz demek ukalalık ve şımarıklık olur. Kesinlikle avantajımız var ama 'bitti' demek söz konusu değil." dedi. Elde ettikleri avantaja rağmen ligde 8 maç daha oynayacaklarına dikkati çeken Ürkmezgil, şunları kaydetti: "Ben 5 puan farkın çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Puan farkından çok oynanan güzel futbol ve taraftarın oluşturduğu atmosfer beni mutlu etti. Hele hele ikinci yarıda inanılmaz bir futbol vardı. Geçen sezonki Beşiktaş'tan örnekler sergiledik. Tik-tak futbolu, set oyunu inanılmazdı. 35 bin taraftarın tezahüratı ve coşkusu beni mutlu etti. Ortaya koyduğumuz bu oyun ve taraftarların desteği bize güç veriyor. 5 puandan daha önemli kısmı bu. Ortada daha 24 puan var. Bu bakımdan oyun şeklimiz ve taraftarların inanmışlığı çok güzel." UEFA Avrupa Ligi'nde Olympique Lyon ile yapacakları maçın da çok önemli olduğunu anlatan Ahmet Ürkmezgil, "Lyon maçı tam istediğimiz gibi olursa moral buluruz. Bu maç öncesi öz güvenimizin artmış olması beni çok mutlu etti. Başakşehir puan kaybetti, fark açıldı önemli değil. Takımın iyi olması daha büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.