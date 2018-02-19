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Şampiyonluğu kaybettirecek istatistik

Süper Lig'de Kasımpaşa'ya 2-1 yenilerek bu sezon 6. kez mağlup olan Galatasaray, şampiyon olduğu 20 sezonun hiçbirinde bu kadar maç kaybetmedi

19 Şubat 2018 Pazartesi 14:06
Şampiyonluğu kaybettirecek istatistik

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-1 yenilen Galatasaray, şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.

Kasımpaşa karşısında bu sezon ligde 6. kez mağlup olan sarı-kırmızılı takım, yaşadığı şampiyonlukların hiçbirinde bu kadar maç kaybetmedi. Süper Lig'de 20 kezle kupayı en fazla kazanan takım konumunda bulunan Galatasaray, bu şampiyonluklarında en fazla 5 kez rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de şampiyon olduğu sezonların 6'sında beşer, 5'inde dörder, 4'ünde üçer, 4'ünde ikişer ve birinde ise bir kez mağlubiyet yaşadı.

Mağlubiyetler deplasmanda

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'deki 6 mağlubiyetini de deplasman maçlarında gördü. Sarı-kırmızılı takım, dış sahada çıktığı 11 maçtan 4 galibiyet, bir beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Kasımpaşa maçlarını kaybetti.

Trabzonspor 7, Fenerbahçe 6 mağlubiyetle şampiyon oldu

Süper Lig'de en fazla mağlubiyetle şampiyonluk yaşayan takım Trabzonspor oldu. Bordo-mavili takım, 1980-1981 sezonunda 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyetle şampiyonluk kupasını müzesine götürdü. Fenerbahçe ise 2000-2001, 2004-2005 ve 2013-2014 sezonlarında altışar mağlubiyetle şampiyonluğa ulaştı. Beşiktaş, 1991-1992 sezonunda 30 maçta 23 galibiyet, 7 beraberlik alırken sahadan hiç yenilgiyle ayrılmayarak tarihi bir şampiyonluğa imza attı.

AA

Son Güncelleme: 19.02.2018 14:20
Anahtar Kelimeler:
ŞampiyonlukSÜPERLİGSpor Toto Süper LigGalatasarayFutbol
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