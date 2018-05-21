Şampiyonluğu yabancılara bırakmıyorlar

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonlukta yerli teknik direktör geleneği bu sezon da bozulmadı.

Ligde 2007-2008 sezonundan bu yana olduğu gibi yine bir yerli teknik adam, takımına şampiyonluk kazandırdı. Takımlar, son 11 sezonda yerli teknik direktörlerle şampiyonluk ipini göğüsledi. Galatasaray'da 7. kez lig kupasını kaldıran Fatih Terim, şampiyonlukta yerli teknik direktör geleneğini sürdürdü.

İlk devrenin son haftasında Igor Tudor'un yerine sarı-kırmızılı takımın başına geçen Terim, Galatasaray'daki 4. dönemine kupayla başladı. Ligde şampiyonluk yaşayan son yabancı teknik adam, 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe ile mutlu sona ulaşan Brezilyalı Zico olmuştu. Son 11 sezonda Galatasaray 5, Beşiktaş 3, Fenerbahçe 2, Bursaspor ise 1 kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Bu süreçte Galatasaray, yerli çalıştırıcılar Fatih Terim ile 3, Cevat Güler ve Hamza Hamzaoğlu ile birer kez şampiyonluğa ulaştı. Beşiktaş, Mustafa Denizli ve Şenol Güneş (2) ile şampiyonluk mücadelesinden zaferle ayrıldı. Fenerbahçe ise Ersun Yanal ve Aykut Kocaman yönetiminde ligi zirvede tamamlamayı başardı.

Bursaspor "dört büyükler" dışında şampiyonluk sevinci yaşayan tek takım unvanını yerli teknik direktörle elde etti. Yeşil-beyazlı takım, Ertuğrul Sağlam yönetiminde 2009-2010 sezonunda şampiyon olarak tarihe geçti.

11 takım "teknik müdahale"de bulundu

Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda 18 takımdan 11'i teknik direktör değişikliğine gitti. Antalyaspor, Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Gençlerbirliği, Kardemir Karabükspor, Kayserispor, Osmanlıspor ve Trabzonspor'da teknik direktör ayrılığı yaşandı.

En fazla teknik direktör değiştiren takım Kardemir Karabükspor oldu. Ligden ilk düşen Kardemir Karabükspor, sezon boyunca 4 farklı teknik direktörle çalıştı. Karadeniz temsilcisinde Erkan Sözeri, Tony Popovic, Levent Açıkgöz ve Ünal Karaman görev aldı. Üçer farklı teknik direktör yönetiminde sezonu geçiren Antalyaspor, Atiker Konyaspor ve Aytemiz Alanyaspor ise lige tutunmayı başardı.

Antalyaspor'un Hamza Hamzaoğlu, Atiker Konyaspor'un Sergen Yalçın, Aytemiz Alanyaspor'un da Mesut Bakkal hamlesi sonuç verdi. Bu üç kulüp, teknik direktör konusundaki son tercihleriyle kümede kalma hedeflerine ulaştı. Süper Lig'de bu sezon en ilginç teknik direktör değişikliği ise Gençlerbirliği'nde yaşandı. Başkent ekibi, 3. haftadaki Fenerbahçe yenilgisinin ardından Ümit Özat'ın yerine göreve Mesut Bakkal'ı getirdi.

12. hafta sonunda 8 puanla son sırada yer alan kırmızı-siyahlı ekipte yönetim, Bakkal ile yolları ayırırken, takımı yeniden eski teknik direktörü Ümit Özat'a emanet etti ancak Gençlerbirliği küme düşmekten kurtulamadı. Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası Gençlerbirliği'nin küme düşmesi kesinleşirken, son maç öncesi Özat ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Kırmızı-siyahlılar, Süper Lig'deki son maçına altyapı antrenörü Sezai Yıldırım yönetiminde çıktı.

Ligin istikrarlı takımları

Süper Lig'de 7 takım teknik direktör konusunda istikrarlı bir görüntü çizdi. Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Beşiktaş, Göztepe, Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Teleset Mobilya Akhisarspor sezonu başladıkları teknik direktörlerle bitirdi.

Medipol Başakşehir'de Abdullah Avcı, Fenerbahçe'de Aykut Kocaman, Beşiktaş'ta Şenol Güneş, Göztepe'de Tamer Tuna, Kasımpaşa'da Kemal Özdeş, Demir Grup Sivasspor'da Samet Aybaba ve Teleset Mobilya Akhisarspor'da Okan Buruk takımlarının başında 34 hafta kaldı. Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş, 19. haftadaki Beşiktaş mağlubiyeti sonra basın toplantısında görevden alındığını ifade etti. Ancak daha sonra "devam" kararı çıktı ve İstanbul ekibiyle sezonu tamamladı.

İki takım çalıştırdılar

Teknik direktörlerden Rıza Çalımbay ve Mesut Bakkal, bu sezon iki farklı takımın kulübesinde yer aldı. Sezona Antalyaspor'da başlayan Rıza Çalımbay, daha sonra Teleset Mobilya Akhisarspor'a 8. haftada sahasında 6-1 gibi farklı bir skorla yenilen Trabzonspor'un başına geçti. Gençlerbirliği'ndeki 4. dönemi 9 maç süren Mesut Bakkal ise Aytemiz Alanyaspor'da Hikmet Karaman'dan boşalan görevi devraldı. Bakkal, Akdeniz temsilcisini kümede tutmayı başardı.

Ayrıca sezon başında Evkur Yeni Malatyaspor'u çalıştıran ve 4. hafta sonunda istifa eden Ertuğrul Sağlam, İran'ın yolunu tutarak Traktör Sazi takımı ile anlaştı. Süper Lig'de sezonun bitimine bir hafta kala Türkiye'ye dönen Sağlam, daha önce çalıştırdığı Kayserispor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Sağlam, sözleşmesi ay sonundan itibaren geçerliği olacağı için 34. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında takımının başında yer almadı. Öte yandan, Rıza Çalımbay'ın yanı sıra Samet Aybaba (Demir Grup Sivasspor) gelecek sezon takımlarındaki görevlerine devam etmeyeceklerini açıkladı.

Yabancı teknik adamlar tutunamadı

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 6 yabancı teknik direktör takım çalıştırdı. Yabancı teknik adamlar, görev yaptıkları takımlarda sezonu tamamlayamadı. Bu sezon görevinde en uzun süre kalan yabancı teknik direktör, 33 hafta Kayserispor'u çalıştıran Marius Sumudica oldu. Kayserispor, ligin ilk yarısını 30 puanla 5. sırada tamamlayarak dikkatleri çekti. Bu performansını ikinci devreye taşıyamayan Kayserispor, ligin bitimine bir hafta kala Rumen teknik adam Sumudica ile yollarını ayırdı. Sezonu 44 puanla 9. sırada kapatan Kayserispor'da son maçta kulübede antrenör Hakan Ertürk görev yaptı.

Sezona iyi başlasa da ikinci devre yaşadığı düşüşle küme düşme korkusunu hisseden Bursaspor'da ise Paul Le Guen dönemi 28 hafta sürdü. Fransız çalıştırıcının sözleşmesini tek taraflı fesheden yeşil-beyazlı yönetim kurulu, kalan 6 maç için teknik direktörlük görevine Mustafa Er'i getirdi. Er, geçen sezon olduğu gibi Bursaspor'u yine kümede tuttu.

Sumudica ve Le Guen'in yanı sıra yabancı teknik adamlar Igor Tudor (Galatasaray), Safet Susic (Aytemiz Alanyaspor), Leonardo Araujo (Antalyaspor) ve Tony Popovic (Kardemir Karabükspor) takımlarında tutunamadı. Ayrıca Antalyaspor'da Leonardo ile yolların ayrılmasının ardından ilk devrenin son 3 lig maçında takımı sahaya altyapı sorumlusu İspanyol David Badia Cequier çıkardı.