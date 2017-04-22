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Şampiyonluğun uzağında derbi

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışından kopan Galatasaray ile Fenerbahçe yarın karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Arena'da saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek

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Şampiyonluğun uzağında derbi

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe yarın derbi maçta karşı karşıya gelecek.

Türk Telekom Arena'da saat 19.00'da başlayacak derbiyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Dev maçın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Şampiyonluk yarışında 61 puanlı lider Beşiktaş'ın gerisinde olan takımlardan Fenerbahçe 50 puanla üçüncü sırada yer alırken, Galatasaray ise 49 puanla dördüncü durumda bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçı Fenerbahçe 2-0'lık skorla kazandı. Takımlar, karşılaşmanın hazırlıklarını bu akşam yapacakları antrenmanla tamamlayacak.

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FutbolDerbişampiyonluğun UzağındaGalatasarayFenerbahçe
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