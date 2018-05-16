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Şampiyonluk 1 puan uzakta

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Göztepe'ye konuk olacak Galatasaray'a şampiyonluk için 1 puan yetecek.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 13:08
Şampiyonluk 1 puan uzakta

Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun son haftasına en yakın rakibinin 3 puan önünde 72 puanla lider giren Galatasaray, şampiyonluğun 1 puan uzağında.

Ligde sezonun son maçını deplasmanda Göztepe'ye karşı oynayacak sarı-kırmızılı ekibin alacağı 1 puan, rakiplerinin elde edeceği sonuçlardan bağımsız olarak şampiyonluk için yeterli olacak. Göztepe deplasmanında zorlu bir karşılaşmaya çıkacak Galatasaray, İzmir'den şampiyon olarak dönmek için mücadele verecek.

İki sezon aradan sonra şampiyonluk gelebilir

Galatasaray, ligi şampiyon tamamlaması halinde 2 sezon aradan sonra yeniden adını zirveye yazdıracak. Son olarak teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde 2014-2015 sezonunda şampiyonluk yaşayan sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş'ın ligi ilk sırada tamamladığı son 2 sezonda beklentilerin altında kalmıştı.

21. şampiyonluk çok yakın

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de sezonun bitimine 1 hafta kala 21. şampiyonluğunu elde etmeye çok yakın. Ligin geride kalan 59 sezonunda 20 kez bu başarıyı tekrarlayarak rekoru elinde bulunduran ve formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olan Galatasaray, 21. şampiyonluk için İzmir'de sahaya çıkacak. Galatasaray, sezonu zirvede bitirmesi durumunda, 19 şampiyonlukla en yakın rakibi konumundaki Fenerbahçe ile arasındaki farkı da 2'ye yükseltmiş olacak.

Hedef, Şampiyonlar Ligi'nde 15. kez yer almak

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'i şampiyon tamamlaması durumunda tarihinde 15. kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almayı garantileyecek. Son olarak 2015-2016 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde yer alan sarı-kırmızılı takım, UEFA Finansal Fair Play kriterlerini karşılayamadığı gerekçesiyle 2016-2017'de Avrupa kupalarından men edilmiş, bu sezon ise UEFA Avrupa Ligi'ne henüz 2. ön eleme turunda İsveç temsilcisi Östersunds'a elenerek veda etmişti. Sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk halinde 6. kez Şampiyonlar Ligi gruplarında eleme oynamadan direkt olarak yerini alacak.

Sezonu 2 kupayla kapatabilir

Şampiyonluk kupasını kaldırabilmek için Göztepe maçına odaklanan Galatasaray, sezonu 2 kupayla tamamlayabilir. Galatasaray, Süper Lig'de 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamlaması durumunda, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Teleset Mobilya Akhisarspor'la TFF Süper Kupa maçına çıkma hakkını da elde edecek.

AA

Son Güncelleme: 16.05.2018 13:08
Anahtar Kelimeler:
FutbolSpor Toto Süper LigGalatasaray
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