Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
101540
ALTIN
184.781
DOLAR
4.4358
STERLİN
6.0164
EURO
5.2632
banner138

Şampiyonluk averaja bile kalabilir

Son haftaya 3 takımın da şampiyonluk iddiasıyla girdiği Toto Süper Lig'de şampiyonun averajla belirlenme ihtimali doğdu

15 Mayıs 2018 Salı 17:38
Şampiyonluk averaja bile kalabilir

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta mücadelelerinin ardından Galatasaray'ın 72, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in 69 puanının bulunduğu ligde şampiyon 34. haftada belirlenecek. Galatasaray'ın Göztepe deplasmanında puan arayacağı son haftada Fenerbahçe Atiker Konyaspor'u, Medipol Başakşehir ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Şampiyonluk ihtimalleri

Son haftaya lider giren Galatasaray, Göztepe maçından en az 1 puan aldığı takdirde şampiyonluğa ulaşacak. Galatasaray'ın yenilmesi halinde ise Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir puan kaybederse şampiyon yine Galatasaray olacak.

Galatasaray'ın mağlubiyeti, Medipol Başakşehir'in puan kaybetmesi ve Fenerbahçe'nin galibiyeti halinde şampiyon genel averajla Fenerbahçe olacak.

Lider Galatasaray'ın yenilmesi, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'nin kazanması halinde şampiyonluğa 3'lü averajla Medipol Başakşehir ulaşacak. Galatasaray'ın mağlubiyeti, Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi ve Medipol Başakşehir'in 3 puan kazanması halinde şampiyon ikili averajla Medipol Başakşehir olacak.

10 sezonun 2'sinde zirve son haftada değişti

Süper Lig'de 3 puanlı sistemin uygulandığı 1987-1988 sezonundan bu yana şampiyon 11. kez son hafta belli olacak. Daha önceki 10 sezondan ikisinde, zirve son hafta el değiştirmişti.

Üç puanlı sistemin uygulandığı sezonlarda 2005-2006 ve 2009-2010'da son haftaya lider giren Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetti. 2005-2006'da Galatasaray'a geçilen sarı-lacivertli ekip, 2009-2010'da ise şampiyonluğu Bursaspor'a kaptırdı.

2005-2006'da Fenerbahçe ile Galatasaray son haftaya 80'er puanla girdi. Fenerbahçe'nin Denizlispor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldığı son haftada Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 yenip şampiyonluğa ulaştı.

2009-2010'da ise son haftaya 72 puanla 2. sırada giren Bursaspor, son haftada Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. 34. haftaya 73 puanla lider durumda giren Fenerbahçe ise Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluğu Bursaspor'a kaptırdı.

Ligde 2008-2009'da son haftaya Beşiktaş, Sivasspor ve Trabzonspor şampiyonluk iddiasıyla girmiş, Beşiktaş son hafta kazanarak şampiyonluğa ulaşmıştı.

AA

Son Güncelleme: 15.05.2018 17:38
Anahtar Kelimeler:
AverajFutbolSon HaftaSporSÜPERLİGŞampiyonluk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gençler, Özat ile yolları ayırdı
Gençler, Özat ile yolları ayırdı
"Samaras, parasını bırakmadı"
"Samaras, parasını bırakmadı"
Burak, Almanya'da ameliyat edildi
Burak, Almanya'da ameliyat edildi
Gomez, Dünya Kupası'na gidiyor
Gomez, Dünya Kupası'na gidiyor
Futbolcularına teşekkür
Futbolcularına teşekkür
"Dev bir şölen için hazırlık yapıyoruz"
"Dev bir şölen için hazırlık yapıyoruz"
"Bu son, bağıra bağıra geldi"
"Bu son, bağıra bağıra geldi"
Akigo'da çifte mutluluk
Akigo'da çifte mutluluk
Van Persie, ne yapacağına karar verdi
Van Persie, ne yapacağına karar verdi

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim