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"Şampiyonluk için kalabilirim"

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, kulüpte şampiyonluk potansiyeli oluşturulursa takımda kalıp bunu gerçekleştirmeyi hedeflediğini dile getirdi

18 Ocak 2018 Perşembe 12:59
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"Şampiyonluk için kalabilirim"

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, "Eğer bu takımın şampiyon olma potansiyeli varsa burada kalıp bunu kullanabilmeyi ve bir şeyleri kendi adıma gerçekleştirmeyi hedefliyorum." dedi.

Tuna, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takımda yer bulamayan Prince Segbefia ile yollarını ayırdıklarını, Emre Can Coşkun'u da Adanaspor'a kiraladıklarını belirtti. Bu futbolcuların dışında takımdan ayrılabilecek oyuncuların olabileceğini ifade eden Tuna, "Ara transfer döneminde kadroya katacağımız futbolcu sayısı 3'ü geçmeyecektir. Göztepe şu anda sadece alarak ilerleyen bir yapıda. İnşallah ekonomik anlamda gelir getirici oyuncularla da planlarımızı yönlendirmek istiyoruz. Bunun için de biraz daha sabırlı olmak zorundayız." diye konuştu.

Tuna, sezon başında kısa vadede ligde kalma hedeflerinin olduğunu hatırlattı. Göztepe'nin potansiyeline dikkati çeken Tuna, şunları kaydetti: "Benimle ya da bensiz, bu yapılanmayla gidildiğinde şampiyon olabilecek kapasitede mücadeleyi verecek potansiyeli var. Avrupa kupalarına her yıl gidecek potansiyeli var. Bunu bu yıla özgü, kazanılmış 30 puanla ilgili söylemiyorum. Eğer bu takımın şampiyon olma potansiyeli varsa burada kalıp bunu kullanabilmeyi ve bir şeyleri kendi adıma gerçekleştirmeyi hedefliyorum."

AA

Son Güncelleme: 18.01.2018 13:07
Anahtar Kelimeler:
Tamer TunaSÜPERLİGSüper LigGöztepeFutbol
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