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Şampiyonluk Kadıköy'de gitti

Süper Lig'de 2017-2018 sezonunu ikinci bitiren Fenerbahçe, iç sahadaki kaybettiği puanlarla dikkati çekti

21 Mayıs 2018 Pazartesi 11:58
Şampiyonluk Kadıköy'de gitti

Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunu ikinci bitiren Fenerbahçe, iç sahadaki kaybettiği puanlarla dikkati çekti.

Ligde 21 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 72 puan toplayan sarı-lacivertli takım, 75 puanla şampiyon olan Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer aldı. Dış sahada 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle toplam 51 puanın 35'ini alan Fenerbahçe, 16 puan kaybetti. Sarı-lacivertli ekip, deplasmada ligin en başarılı takımı olarak ön plana çıktı.

Sarı-lacivertliler, sahasında ise rakiplerine oranla daha kötü bir performans sergiledi. Sahasındaki 17 karşılaşmada 11 galibiyet, 4 beraberlik alan Fenerbahçe, 2 karşılaşmada da mağlup oldu. Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda toplaması muhtemel 51 puanın 37'sini hanesine yazdırabildi ve 14 puan kaybı yaşadı. Sarı-lacivertli ekip, iç sahadaki performans dikkate alınarak oluşturulan puan durumunda ligi Galatasaray, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in ardından 4. sırada bitirdi.

Son dakika golleriyle 5 puan kaçtı

Fenerbahçe, sahasında yaptığı maçlarda son dakikada yediği gollerden dolayı 5 puan bıraktı. Ligin 4. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayan sarı-lacivertliler, 2-0 geri düştüğü müsabakada 2-2'yi yakaladı. Son dakikalarına girilen mücadelenin 90+3. dakikasında Kerim Frei'ın attığı gole engel olamayan Fenerbahçe, 3 puandan oldu.

Sarı-lacivertli takım, 10. haftada Kayserispor'u konuk etti. Maçta 3-1 öne geçen Fenerbahçe, son dakikalara 3-2 üstün girdi. Sarı-lacivertli ekip, 90+5. dakikada Asamoah Gyan'ın attığı golü önleyemeyince 2 puan kaybetti.

Son 15 sezonun en kötü 2. iç saha performansı

Fenerbahçe, ligi kendi adına son 15 sezonun en kötü ikinci iç saha performansıyla noktaladı. Süper Lig'de 6. bitirdiği 2002-2003 sezonunda sahasındaki 17 müsabakada 35 puan toplayan sarı-lacivertli takım, sonrasındaki 13 sezonu sahasında ortalama 42,46 puanla tamamladı. Geçen sezon Hollandalı teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde Kadıköy'de sezonu 30 puanla kapatan Fenerbahçe, 2002-2003'ten sonraki 14 sezonun en kötü iç saha performansını sergiledi.

Bu sezon evinde 37 puan alabilen Fenerbahçe, son 15 sezondaki en kötü ikinci iç saha istatistiğini gösterdi.

Kocaman, kendisinin gerisinde kaldı

Fenerbahçe'nin başında iki farklı dönemde 4. sezonunu geride bırakan teknik direktör Aykut Kocaman, bu sezon takımının iç sahada gösterdiği performansla geçen 3 sezonun gerisinde kaldı. Sarı-lacivertli takımın başına 2010-2011 sezonu öncesinde geçen Kocaman, ilk 2 sezonu iç sahada 14 galibiyet, 3 beraberlikle tamamladı. Sahasında yenilgi yüzü görmeyen Kocaman'ın takımı, 45'er puan topladı.

Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, 2012-2013 sezonunu ise sahasında 12 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 38 puanla sonlandırdı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Aykut KocamanFenerbahçeFutbolSpor Toto Süper LigSüper Lig
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