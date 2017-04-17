'Şampiyonluk kolay olmayacak, şansımız yüzde 50'

İngiltere Premier Lig'in lideri Chelsea'nin İtalyan teknik direktörü Antonio Conte, şampiyonluk şanslarının yüzde 50 olduğunu söyledi.



İngiliz basınına açıklamada bulunan 47 yaşındaki teknik adam, ligde kalan son 6 maçı final gibi düşünmeleri gerektiğini belirterek, "Şampiyonluk şansımız yüzde 50. Büyük ve sabır gerektiren bir mücadele olacak. Son maçlarımızda istekli olmak zorundayız." dedi. Üzerlerinde baskının normal olduğunu ve hedefsiz kalmaktansa şampiyonluk mücadelesi içinde yer almayı tercih ettiğini aktaran İtalyan çalıştırıcı, "Şampiyonluk yarışı kolay olmayacak. Tottenham şu an ligin en iyi ve formda ekibi. Tarih yazma fırsatını kaçırmak istemeyeceklerdir." ifadelerini kullandı. Chelsea son lig maçında Manchester United deplasmanında 2-0 mağlup olurken, en yakın takipçisi Tottenham ağırladığı Bournemouth'u 4-0 ile geçmişti. Bu skorlarla puanını 71 yapan Tottenham, lider Chelsea ile aradaki farkı 4'e indirdi.