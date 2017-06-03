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Şampiyonluk kutlamalarında feci kaza

Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlaması sırasında tekne kazası yaşandı

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Şampiyonluk kutlamalarında feci kaza

Spor Toto Süper Lig'de ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş futbol takımının İstanbul Boğazı'ndaki şampiyonluk kutlaması sırasında 2 teknenin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Boğazı'nda düzenlenen kutlama sırasında 2 tekne çarpıştı. Çarpışma sonucu Samet Bakan (31) ve Özlem Gelgüzel (30) yaralandı. Tekneler Ortaköy İskelesine çekildikten sonra, yaralılardan Bakan Şişli Etfal Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Gelgüzel ise Amerikan Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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