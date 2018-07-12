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"Şampiyonluk olmamız önemli"

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, "Yeni başkanımız ve hocamızla bu sezon şampiyon olmamız çok önemli" şeklinde konuştu

12 Temmuz 2018 Perşembe 14:39
"Şampiyonluk olmamız önemli"

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonu şampiyon tamamlamanın kendileri için öneminli olduğunu söyledi.

İsviçre'nin Lozan kentinde devam eden hazırlık kampında basın toplantısı düzenleyen Josef de Souza, kulüpteki değişimlerle ilgili olarak, "Her değişimin pozitif katkıları olur. Yeni başkanımız ve hocamızla bu sezon şampiyon olmamız çok önemli. Biz de bunu başarmak istiyoruz" dedi.

Hazırlık kampının iyi geçtiğini anlatan Brezilyalı futbolcu, teknik direktör Phillip Cocu'nun isteklerini yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi. Cocu'nun gerek futbolculuk, gerekse teknik direktörlük kariyerinde kazanma alışkanlığına sahip bir spor adamı olduğunu belirten De Souza, "Bizim de takım olarak bu tarz insanlara ihtiyacımız var." diye konuştu.

İstanbulspor ile yapılan hazırlık maçında stoper posizyonunda görev almasına ilişkin bir soru üzerine De Souza, geçen sezon da aynı mevkide oynadığı maçlar olduğunu anımsatırken, "Takımımın ihtiyacı olan bölgelerde katkı vermeye hazırım. Stoper mevkisinde oynamam konusunda teknik direktörümüzün bir isteği olmadı. Önde veya arkada oynamam farketmez. Önemli olan şampiyon olmamız. Benim nasıl katkı sağladığım önemli değil." ifadelerini kullandı.

De Souza, taraftarların kombinelere olan ilgisinden memnuniyet duyduklarının altını çizerek, Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi büyük değişikler yaşadığına dikkati çekti.

AA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeİsviçreJosef De SouzaKampLozan
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