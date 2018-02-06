"Şampiyonluk şansımız çok yüksek"

Fenerbahçe gazetesine açıklamalarda bulunan Fernandao, şampiyonluk yarışında güçlü takımların yer aldığına değinerek, "Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında ilk sırada. Çok iyi futbol oynadığımız maçlar oldu. Şampiyonluğu hak ettiğimizi düşünüyorum. Fakat dört veya beş takım şampiyonluk için savaşıyor ve hepsi çok güçlü. Hepsinin şampiyon olmak için yeterli şartları var. Fenerbahçe'nin bu sene şampiyonluk şansı çok yüksek. Elimizden gelenin en iyisini yapıp sene sonu şampiyon olacağız." ifadelerini kullandı.

Uzun süren sakatlık döneminde zor günler geçirdiğini anlatan 30 yaşındaki santrfor, şöyle devam etti: "Benim için karmaşık bir süreç oldu. Bu kadar ağır bir sakatlık yaşamayı beklemiyordum. Zor bir yıl geçirdim ama ben her zaman kendime olan güvenimi yüksek tutmaya ve sakin kalmaya çalıştım. Çünkü buradaki ilk iki yılımda gerçekten iyi bir performans göstermiştim. Güzel bir gol ortalaması yakalamıştım. Sakatlığımdan sonra kaldığım yerden aynı şekilde devam edeceğimden, hatta daha iyisini yapabileceğimden hiç şüphem yoktu. Benim için zor bir süreçti ama her zaman sakin kaldım. Çünkü benim eskisinden daha iyi bir şekilde dönebilecek gücüm her zaman vardır. Umarım bu yılı da en iyi şekilde bitirip, gollerimle takımıma katkıda bulunup şampiyon olma hedefini gerçekleştirebilirim."ay