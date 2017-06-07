Şampiyonluk Türklerle geliyor

Beşiktaş'ta üst üste ikinci kez kupa kaldıran Şenol Güneş, şampiyonluk ta yerli teknik direktör geleneğini sürdürdü.

Cevat Güler, Mustafa Denizli, Ertuğrul Sağlam, Aykut Kocaman, Fatih Terim (2), Ersun Yanal ve Hamza Hamzaoğlu'nun ardından Güneş, şampiyonlukta yerli geleneğini bu sezon da devam ettirdi. Güneş, ayrıca 10 sezonluk süreçte Fatih Terim'in ardından üst üste ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşayan yerli teknik direktör oldu. Süper Lig'de Brezilyalı teknik direktör Zico, şampiyonluğa ulaşan son yabancı teknik adam unvanını elinde bulunduruyor. Fenerbahçe, 2006-2007 sezonunda Zico ile mutlu sona ulaşmıştı.

Bu 10 yıllık dönemde Galatasaray 4, Beşiktaş 3, Fenerbahçe 2, Bursaspor ise 1 kez şampiyonluk sevincini tattı. Galatasaray, yerli isimler Cevat Güler, Fatih Terim (2) ve Hamza Hamzaoğlu ile şampiyonluk kupası kaldırırken, dünyaca ünlü teknik direktörler Roberto Mancini ve Frank Rijkaard ile başarılı olamadı. Futbol culuk döneminde Galatasaray'ın efsaneleri arasında yer alan Rumen Gheorghe Hagi de sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör olarak beklentileri karşılayamadı. Fenerbahçe, Ersun Yanal ve Aykut Kocaman yönetiminde ligi zirvede tamamlarken, 2014'te hayatını kaybeden efsane İspanyol teknik adam Luis Aragones ile 2008-2009 sezonunu 4. sırada bitirdi. Son iki sezonda lig kupasını kimseye bırakmayarak, üçüncü yıldızı formasına takan Beşiktaş ise bu süreçte Mustafa Denizli ve Şenol Güneş (2) ile şampiyonluk ipini göğüsledi. Siyah-beyazlı ekip, Hırvatistan Milli Takımı'nı da çalıştıran Slaven Bilic ile 2013-2015 yıllarında şampiyonluğun temellerini atan takımı kurmasına rağmen mutlu sona ulaşamamıştı. Bursaspor da "dört büyükler" dışında şampiyonluk sevinci yaşayan tek takım unvanını yerli teknik direktörle elde etti. Yeşil-beyazlı takım, Ertuğrul Sağlam yönetiminde 2009-2010 sezonunda şampiyon olarak tarihe geçti.

Kulübenin 3'te 2'si değişti

Spor Toto Süper Lig 'in 2016-2017 sezonunda 18 takımda toplam 32 teknik direktör görev yaptı. Teknik adamların 25'ini yerli, 7'sini ise yabancı isimler oluşturdu. Hollanda Milli Takımı'nın başına getirilen Dick Advocaat, Süper Lig'de 34 hafta boyunca aynı takımda görev alan tek yabancı teknik direktör oldu. Beşiktaş'ın şampiyonluğuyla tamamlanan sezonda, 18 takımın 12'si teknik adam değişikliğine gitti. Sezonu ilk üç sırada bitiren Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'nin yanı sıra Trabzonspor, Çaykur Rizespor ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Atiker Konyaspor, teknik adam konusunda istikrarlı bir görüntü sergiledi.

"Teknik müdahale"ye gittiler

Galatasaray, Antalyaspor, Akhisar Belediyespor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Kardemir Karabükspor, Aytemiz Alanyaspor, Osmanlıspor, Bursaspor, Kayserispor, Gaziantepspor ve Adanaspor, sezon içinde "teknik müdahale"de bulundu. Süper Lig'de en fazla teknik direktör değiştiren takım Bursaspor oldu. Ligin son haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 2-1 yenerek kümede kalan Bursaspor'u, 4 farklı isim çalıştırdı. Sezona Hamza Hamzaoğlu ile başlayan yeşil-beyazlı ekipte yönetim, daha sonra takımın başına Mutlu Topçu ve Adnan Örnek'i getirdi. Üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından son maç öncesi küme düşme ihtimali bulunan Bursaspor'da, istifa eden Örnek'in yerine göreve gelen Mustafa Er, takımı ligde tutmayı başardı. Akhisar Belediyespor, Kayserispor, Gaziantepspor ve Adanaspor da 3 farklı teknik adamla sezonu tamamladı.

"Yaprak dökümü" erken başladı

Süper Lig'de en erken teknik adam değişikliğini Adanaspor ve Akhisar Belediyespor gerçekleştirdi. Ligin ilk 2 haftasında Eyüp Arın yönetiminde birer mağlubiyet ve beraberlik alan Adanaspor'da, teknik direktörlük görevini 3. hafta Hırvat Krunoslav Jurcic devraldı. 11 maç takımın başında sahaya çıkan Jurcic, 13. haftadan sonra görevinden ayrıldı. Levent Şahin'in de çalıştığı Adanaspor'da, sezon içinde teknik direktör problemi yaşandığı dönemlerde Eyüp Arın "nöbetçi hoca" olarak görev yaptı. Akhisar Belediyespor da erken değişiklik kararı aldı. Sezona Cihat Arslan ile başlayan Ege temsilcisi, 3. hafta maçı öncesinde teknik direktörlük görevine Tolunay Kafkas'ı getirdi. Akhisar ekibinde, 26. hafta maçları öncesinde de Okan Buruk görev aldı.

İki takım çalıştırdılar

Ligde 4 teknik adam, sezon boyunca iki farklı ekibin başarısı için mücadele etti. Rıza Çalımbay, Igor Tudor, İbrahim Üzülmez ve Hamza Hamzaoğlu, 2 farklı takımda teknik direktörlük görevini yürüttü. Sezona Kardemir Karabükspor'da başlayan Hırvat teknik adam Tudor, 22. haftada, Jan Olde Riekerink ile yollarını ayıran Galatasaray'ın başına geçti. Teknik direktörlerden Hamza Hamzaoğlu Bursaspor ve Osmanlıspor, İbrahim Üzülmez Gençlerbirliği ve Gaziantepspor, Rıza Çalımbay da Kasımpaşa ve Antalyaspor takımlarını çalıştırdı.

Başarılı "teknik müdahale"ler

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ve Akhisar Belediyespor teknik direktör değişikliklerinin ardından farklı bir kimliğe büründü. Ligin ilk 6 haftasında Jose Morais yönetiminde sadece iki beraberlikle 2 puan alan Antalyaspor, göreve Rıza Çalımbay geldikten sonra çıkışa geçti. Antalyaspor'u ligin son sırasındayken Morais'ten devralan Çalımbay, Akdeniz ekibini sezon sonunda 5. sıraya taşıdı. Akhisar Belediyespor'u bu sezon çalıştıran 3. teknik direktör olan Okan Buruk ise Ege temsilcisini küme düşme hattının hemen üzerinde 27 puanla teslim aldı. 26. haftada takımın başına geçen Buruk'un öğrencileri, 9 haftada 21 puan topladı ve sezonu 7. sırada bitirdi.