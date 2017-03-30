"Şampiyonluk yolunda çok önemli olacak"

Adil Gevrek yaptığı açıklamada, lider oldukları ligde bitimine 9 hafta kaldığını hatırlatarak, "Avantajlıyız ama her şey bitmiş değil. En yakın rakibimiz ikinci Sivasspor ile 7, üçüncü Eskişehirspor ile 8 puan fark var. Bu avantajı iyi kullanmamız lazım. Hiçbir şey bitmedi. Daha disiplinli bir şekilde devam etmemiz lazım." dedi.



Malatya ve Elazığ şehirlerinin takımları arasında ciddi rekabet olduğuna değinen sarı-siyahlı kulübün başkanı, şu ifadeleri kullandı: "Evkur Yeni Malatyaspor ile Elazığspor, bölgemizin iki güzide kulübü. Uzun zamandır ciddi bir rekabet var. 'Doğu derbisi' olarak adlandırıyor. Bu rekabetin kardeşçe yaşanmasını istiyoruz. Ufak tefek sıkıntılar olabiliyor ama cumartesi günkü maçta iyi bir ev sahipliği yapacağımızı düşünüyorum. Bu maç şampiyonluk yolunda bizim için çok önemli. Taraftarlarımızın önünde 3 puanı almak istiyoruz." Malatya İnönü Stadı'nın zemin sorunu nedeniyle son dönemdeki iç saha maçlarını İstanbul'da yaptıklarını aktaran Gevrek, şöyle konuştu: "İstanbul'daki 4. maçımız. Malatya İnönü Stadı'nın zemini bozuk olduğu için ciddi sakatlıklar verdik. Federasyon da sahamızı 10 Nisan'a kadar kapattı. İki maçı Vodafone Arena'da, birini Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynadık. Başakşehir'de bir maç daha yapacağız. İstanbul'da Malatyalı hemşehrimizin çok olması bize avantaj oldu. Taraftarlarımız, bize ciddi ilgi gösterdi. Vodafone Arena'daki ikinci maçımızda 10 bine yakın taraftarımız vardı." Adil Gevrek, Elazığspor müsabakasıyla İstanbul'da ev sahibi olarak son maçı yapacaklarını bildirerek, "İstanbul ve yakın illerdeki tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum. En büyük gücümüz taraftarımız. Elazığspor maçında bir rekor kırmak istiyoruz. Bütün taraftarlarımızın maça gelmesini istiyoruz. İnşallah hep beraber Başakşehir Fatih Terim Stadı'nı doldurur ve 3 puanı alırız. Mücadelenin kardeşçe geçmesini bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Şampiyon olmak istiyoruz"

Başkan Adil Gevrek, Malatya şehrinin şampiyonluğu hak ettiğini vurgulayarak, "Bu sezon şampiyon olmak istiyoruz. Malatya, futbol u seven bir şehir. Büyük bir camiayız. Taraftarıyla ve camiasıyla şampiyonluğu hak eden bir şehiriz. İnşallah Malatya'yı hak ettiği yere getiririz." şeklinde görüşlerini aktardı. TFF 1. Lig'in çok zorlu olduğunu anlatan Gevrek, "Ligin en iyi futbolunu biz oynuyoruz. Fikstür sadece bizim için değil, diğer takımlar için de zor. Ligdeki 18 takımın da iddiası var. Şampiyonluğa, play-off'a ve düşmemeye oynayan takımlar var. Ligin her geçen hafta zorlaşacağını biliyoruz. Biz, maç maç bakacağız. Önceliğimiz Elazığspor karşılaşması. Sonrasında Ümraniyespor mücadelesine bakacağız." şeklinde görüş belirtti. Malatya'ya çok güzel bir stat yapıldığını anlatan Adil Gevrek, "Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin her yerinde çok güzel statlar yapılıyor. Stadımız bitiyor ama bu sezon oynamamız zor. İnce işlerin bitmesi zaman alacak. Umarım yeni sezona eksiksiz teslim alacağız. İnşallah Süper Lig takımı olarak yeni stadımıza çıkarız. Şampiyon olalım da yeni veya eski stat fark etmiyor." diye konuştu. Beşiktaş'ın şampiyon olduğu geçen sezon kendileri gibi iç saha maçlarını farklı statlarda oynadığını hatırlatan sarı-siyahlı kulübün başkanı, "Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'a, yönetim kuruluna ve Beşiktaş camiasına, Vodafone Arena'yı verdikleri için çok teşekkür ediyoruz. Bizi misafir ettiler. Halimizden en iyi onlar anlar. Beşiktaş, şampiyon olduğu sene farklı statlarda ve şehirlerde oynadı. Ortak yanlarımız var. İnşallah sonu da benzer çünkü onlar şampiyon oldu. Oynadığımız futbol da benzetiliyor." ifadelerini kullandı.

"Şehrin inanmışlığı var"

Malatya şehrinde yönetim, iş adamı, siyasetçi ve taraftarlar olarak birlik ve beraberlik ortamı yakaladıklarını aktaran Gevrek, şunları kaydetti: "Takımımızdaki futbolcu kardeşlerimizin hepsi de çok karakterli. Yetenekli olması önemli ama kişilik de çok önemli. Takımda iyi bir ortam yakalandı. Hepsi bir arada oturuyor, hepsi bir geziyor. Takım ruhunu yakalamak çok önemli. Teknik ekibimiz ve futbolcularımız o beraberliği yakaladı. Çok şükür o havamız var. Hocamızı, teknik heyetimizi ve futbolcu kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. Şehrin de inanmışlığı var." Geçmişte Süper Lig'de yer alan Malatyaspor'un amatör lige kadar düştüğünü anlatan Adil Gevrek, "2006 yılında Malatyaspor ligden düştü ve maalesef amatör kümeye kadar gitti. Kimseyi suçlamak istemiyorum ama borç batağında olan kulüp yanlış yönetildi. Bu, bize bir tecrübe oldu." ifadelerini kullandı. Bu acı tecrübeyi yaşadıkları için borç konusuna dikkat ettiklerini anlatan Gevrek, sözlerini şöyle tamamladı: "Türkiye'nin genelinde bu konuda sıkıntı var. Bununla ilgili bir düzeltme yapılması lazım. Her gelen yöneticinin kulübü borçlandırması doğru değil. Bizdeki tüzük buna engel. Bütçemizin üstüne çıkmamamız gerekiyor. Bütçenin yüzde 10'dan aşılması durumunda borç yönetim kurulu ve başkana ait. Bana göre tüm kulüplerde bunun olması lazım. Bu takımın TFF 1. Lig'in gelirleriyle dönmesi mümkün değil. Sponsorluklar imzalıyoruz, iş adamlarımız yardımcı oluyor, kaynaklar bularak kulübü borçlandırmamaya gayret ediyoruz. Borcumuz var ama sarsacak seviyede değil. Onu da ilk fırsatta kapatmaya çalışıyoruz. İnşallah Süper Lig'e çıkarsak, bu anlamda çok hassas davranacağız."