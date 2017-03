"Şampiyonluk yolunda çok önemli olacak"

Adil Gevrek yaptığı açıklamada, lider oldukları ligde bitimine 9 hafta kaldığını hatırlatarak, "Avantajlıyız ama her şey bitmiş değil. En yakın rakibimiz ikinci Sivasspor ile 7, üçüncü Eskişehirspor ile 8 puan fark var. Bu avantajı iyi kullanmamız lazım. Hiçbir şey bitmedi. Daha disiplinli bir şekilde devam etmemiz lazım." dedi.



"Şampiyon olmak istiyoruz"

Başkan Adil Gevrek, Malatya şehrinin şampiyonluğu hak ettiğini vurgulayarak, "Bu sezon şampiyon olmak istiyoruz. Malatya, futbol u seven bir şehir. Büyük bir camiayız. Taraftarıyla ve camiasıyla şampiyonluğu hak eden bir şehiriz. İnşallah Malatya'yı hak ettiği yere getiririz." şeklinde görüşlerini aktardı. TFF 1. Lig'in çok zorlu olduğunu anlatan Gevrek, "Ligin en iyi futbolunu biz oynuyoruz. Fikstür sadece bizim için değil, diğer takımlar için de zor. Ligdeki 18 takımın da iddiası var. Şampiyonluğa, play-off'a ve düşmemeye oynayan takımlar var. Ligin her geçen hafta zorlaşacağını biliyoruz. Biz, maç maç bakacağız. Önceliğimiz Elazığspor karşılaşması. Sonrasında Ümraniyespor mücadelesine bakacağız." şeklinde görüş belirtti. Malatya'ya çok güzel bir stat yapıldığını anlatan Adil Gevrek, "Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin her yerinde çok güzel statlar yapılıyor. Stadımız bitiyor ama bu sezon oynamamız zor. İnce işlerin bitmesi zaman alacak. Umarım yeni sezona eksiksiz teslim alacağız. İnşallah Süper Lig takımı olarak yeni stadımıza çıkarız. Şampiyon olalım da yeni veya eski stat fark etmiyor." diye konuştu. Beşiktaş'ın şampiyon olduğu geçen sezon kendileri gibi iç saha maçlarını farklı statlarda oynadığını hatırlatan sarı-siyahlı kulübün başkanı, "Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'a, yönetim kuruluna ve Beşiktaş camiasına, Vodafone Arena'yı verdikleri için çok teşekkür ediyoruz. Bizi misafir ettiler. Halimizden en iyi onlar anlar. Beşiktaş, şampiyon olduğu sene farklı statlarda ve şehirlerde oynadı. Ortak yanlarımız var. İnşallah sonu da benzer çünkü onlar şampiyon oldu. Oynadığımız futbol da benzetiliyor." ifadelerini kullandı.