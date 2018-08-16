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Şampiyonluk zirveye taşıdı

Dünya Kupası'nın şampiyonu Fransa, FIFA dünya klasmanında ilk sıraya yükseldi

16 Ağustos 2018 Perşembe 13:41
Şampiyonluk zirveye taşıdı

2018 FIFA Dünya Kupası'nın şampiyonu Fransa, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında zirveye çıktı.

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan ağustos ayı dünya sıralamasına göre, Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nı Hırvatistan'ı 4-2 yenerek kazanan Fransa, 6 basamak yükselerek bin 726 puanla zirvenin yeni sahibi oldu. Fransa'yı bin 723 puanla Belçika, bin 657 puanla da Brezilya takip etti. Final oynayan Hırvatistan, 16 sıra birden yükselerek 4. sıraya yerleşti.

Haziran ayı sıralamasında zirvede yer alan ancak Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayarak büyük bir sürprize imza atan Almanya, 14 sıra birden gerileyerek 15. oldu. Türk Milli Takımı ise 38. sıradaki yerini korudu.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 20 Eylülde açıklanacak.

AA

Son Güncelleme: 16.08.2018 14:20
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeFransaFIFADünya Sıralaması
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