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"Şampiyonlukla ilgilenmiyoruz"

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, "Kimin şampiyon olduğu bizim işimiz değil. Biz şampiyonu tayin etmek için çıkmayacağız, her maçta olduğu gibi sahaya yenmek için çıkacağız" ifadelerini kullandı

16 Mayıs 2018 Çarşamba 17:48
"Şampiyonlukla ilgilenmiyoruz"

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, 19 Mayıs Cumartesi günü oynayacakları Galatasaray maçına ilişkin, "Kimin şampiyon olduğu bizim işimiz değil. Biz şampiyonu tayin etmek için çıkmayacağız, her maçta olduğu gibi sahaya yenmek için çıkacağız." dedi.

Sepil, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bornova Stadı yapıldığından beri tüm maçlarını burada oynadıklarını, fazla seyirci için Atatürk Stadı'na gitmeyeceklerini daha önce de söylediğini anımsattı Kendi statlarının inşaatının devam ettiğini aktaran Sepil, şunları kaydetti: "Çalışma bitene kadar başka bir yerde oynamayacağız. İlk yarıdaki maçta Galatasaray bizi çok iyi ağırladı, her türlü kolaylığı gösterdi. Stat kapasitesinden dolayı rakip takıma ayrılan koltuk sayısı yüzde 5'ten dolayı 485. Biz daha önce bu rakamı Bursaspor için artırmıştık. Bu maç için de İl Spor Güvenlik Kuruluna müracaat ettik, maksimum sayıyı vermek istedik. İl Spor Güvenlik Kurulunun da onayıyla maksimum rakam neyse onu da vereceğiz. Galatasaray'ı en iyi şekilde ağırlayacağız."

Mehmet Sepil, Galatasaray maçının ligi altıncı sırada bitirmeleri açısından önemli olduğunu dile getirerek, "Ayrıca yendiğimiz maçtan para kazanıyoruz. Her maça aynı düşünceyle çıkıyoruz. Konyaspor maçında aynı şeyi yaptık. Kimin şampiyon olduğu bizim işimiz değil. Biz şampiyonu tayin etmek için çıkmayacağız, her maçta olduğu gibi sahaya yenmek için çıkacağız." diye konuştu.

Göztepe'den çıkan teknik direktör Fatih Terim'in kulüpleri için de bir değer olduğuna işaret eden Sepil, "Şu anda Göztepe'nin bu maçlarla ilgili yaptıklarımızı iyi anlıyordur ve hak veriyordur. Fatih hocayla maç biter 15 gün sonra bir araya geliriz. İstanbul'da yenildiğimiz maçtan sonra kendisini aradım, 'gelmek için bula bula bizim maçı mı buldun' dedim. Karşılıklı güldük." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, 19 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da Bornova Stadı'nda oynanacak Göztepe-Galatasaray maçı için saat 15.00'te satışa çıkan biletler tükendi.

AA

Son Güncelleme: 16.05.2018 17:50
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGGöztepeFutbol
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