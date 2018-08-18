Şampiyonun özlemi bitiyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek.

Türk Telekom Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup eden son şampiyon Galatasaray, Göztepe karşısında da 3 puan alarak 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

Göztepe ise ilk haftada sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'a 3-1 yenildi. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Garry Rodrigues, Göztepe karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Sahasında 19 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında yaptığı son 19 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Ligde son olarak 2016-2017 sezonunun 30. haftasında sahasında Kasımpaşa'ya mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 19 müsabakayı kaybetmedi. 2016-2017 sezonunda iç sahadaki son 2 maçını kazanan Galatasaray, 2017-2018 sezonunda Türk Telekom Stadı'nda 17 müsabakada 16 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

99 gün sonra sahasında

Galatasaray, 99 gün sonra İstanbul'da taraftarının önüne çıkacak. Sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Stadı'nda son maçını 12 Mayıs'ta Evkur Yeni Malatyaspor ile yapmıştı.

Galatasaray ile Göztepe 53. kez karşılaşacak

Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de yarın 53. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 52 maçtan 28'ini Galatasaray, 11'ini Göztepe kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı. Atılan gollerde de Galatasaray'ın, Göztepe'ye 78-36 üstünlüğü bulunuyor. Geçen sezon yapılan maçları Galatasaray, İstanbul'da 3-1, şampiyonluk turu attığı İzmir'de ise 1-0'lık skorlarla kazandı.

İstanbul'daki maçlar

İki ekip, yarın yapacakları maçla ligde İstanbul'da 27. kez karşılaşacak. Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 15-3 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da 8 maç da berabere sonuçlanırken, Galatasaray 41, Göztepe ise 14 gol attı. Göztepe, İstanbul'da 1972-1973 sezonunda 1-0 yendiği rakibiyle daha sonra deplasmanda yaptığı 11 maçı da kazanamadı. Bu süre içindeki müsabakalardan 9'unu kaybeden İzmir ekibi, 2'sinde berabere kaldı, taraftarlarına rakip sahada galibiyet sevinci yaşatamadı.

Farklı skorlar

Taraflar arasında geride kalan 52 lig maçında en farklı skorlara İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi imza attı. Galatasaray, 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi. Göztepe ise toplam 11 kez yendiği rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar elde edebildi.