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Samsun için 2,5 milyon lira toplandı

Samsunspor'a destek amacıyla başlatılan kampanya kapsamında, 2 milyon 612 bin lira toplandı

26 Ocak 2018 Cuma 12:15
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Samsun için 2,5 milyon lira toplandı

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un yaşadığı ekonomik sorunu çözmek için Samsun Valiliği tarafından başlatılan kampanya kapsamında, 2 milyon 612 bin lira toplandığı bildirildi.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Samsunspor'a gönül veren vatandaşların kulübe destek olması amacıyla Valilik öncülüğünde 5 Ocak'ta başlatılan yardım kampanyasının devam ettiği belirtildi. Açılan banka hesabına 2 milyon 612 bin lira yardım yapıldığı ifade edilen açıklamada, kulübe destek verenlere teşekkür edildi. Yapılan yardımların tamamının futbolculara ve personele ödendiği ancak futbolculara ödemelerin henüz tamamlanmadığı vurgulanan açıklamada, "Futbolcularımızın kalan paralarının ödenmesi ve transfer tahtasının açılabilmesi için acil olarak kamu kurum ve kuruluşlarımızı, iş adamlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı, Samsunsporlu taraftar camiasını ve tüm Samsunluları bir kez daha duyarlı olmaya davet ediyor, yardımlarınızı bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

AA

Son Güncelleme: 26.01.2018 12:31
Anahtar Kelimeler:
YARDIMSamsunsporSamsun Valiliği
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