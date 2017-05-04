Samsun nasıl ligde kalır?

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, "Ligde kalan 3 maçta 6 puan aldığımızda ligde kalmayı garantileriz diye düşünüyorum." dedi.



Özköylü, yaptığı açıklamada, Eskişehirspor maçında alınan 6-1'lik mağlubiyetin kendilerini çok üzdüğünü söyledi. Beklenmedik bir sonuç ortaya çıktığına dikkati çeken Özköylü, şöyle devam etti: "Maç kaybedebiliriz ama böyle bir sonuç gerçekten beni inanılmaz üzdü. Bunu mutlaka ve mutlaka telafi etmek zorundayız. Eksiklerimiz vardı. Takımın ana iskeletinden 4 oyuncumuzun olmayışı takımın tüm sistemini etkiledi. Oynattığımız oyuncuların istediğimiz mücadeleyi vermemesi maalesef ağır yenilginin sebebi oldu. Eskişehir maçında aylardır çok iyi yaptığımız sistem oyununu hiç yapmadık. Sistem ve uygulama anlamında hiçbir şey doğru değildi. Oyuncuların bireysel oynama gayreti bizi bu durama soktu. Bu tabii ki sonucun en büyük faktörlerinden biri oldu." Bu hafta karşılaşacakları Giresunspor maçından mutlaka 3 puan almak için sahaya çıkacaklarını dile getiren Özköylü, şunları kaydetti: "Mustafa Sevgi ve Hasan Kılıç'ın cezası bitti, takıma dönüyor. Kenan Karışık ve Ahmet Burak Solakel ise sezonu kapattı. İkisinin de sakatlığı çok ciddi. Artık bu saatten sonra o eksikmiş, bu eksikmiş, mazeret aramadan kendi oyun sistemimizi doğru uygulayarak ve buna sadık kalarak oynamamız gerekiyor. Çünkü biz sistem takımıyız, yıldız oyunculardan kurulu takım değiliz. Kazandığımız maçları ve aldığımız puanları sistemin getirisi olarak aldık. Takım olarak tekrar ayağa kalkmak için Giresunspor maçını kazanmamız gerekiyor."

Osman Özköylü, kümede kalmak için son 3 haftada en az 6 puan almaları gerektiğini vurgulayarak, "Tabii burada rakiplerimizin alacağı sonuçlar da önemli. Büyükşehir Gaziantepspor hedefi bulunan takımlarla oynayacak. Önümüzdeki iki haftada hedefi olan, son haftada ise düşme hattındaki rakibimizle oynayacağız. Bu maçlardan 6 puan aldığımızda ligde kalmayı garantileriz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.