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Samsunspor'da kriz bitmedi

Samsunspor Kayyum Heyeti Başkanı Ahmet Güral Karayılmaz, "Samsun Valiliğimizin açtığı kampanyaya herkes destek oldu ve Samsunspor ilk krizi atlattı ancak bugün krizin bitmediğinin bilinmesini isterim. Ciddi sorunlarımız var" dedi

10 Şubat 2018 Cumartesi 12:34
Samsunspor'da kriz bitmedi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un kayyum heyeti başkanı Ahmet Güral Karayılmaz, "Samsun Valiliğimizin açtığı kampanyaya herkes destek oldu ve Samsunspor ilk krizi atlattı ancak bugün krizin bitmediğinin bilinmesini isterim." dedi.

Karayılmaz, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, "Kayyum heyeti geldi, kulüpte her şey güllük gülistanlık" şeklindeki yaklaşımın tehlikeli olduğunu söyledi. Ekonomik olarak Samsunspor'un çok zor günlerden geçtiğine işaret eden Karayılmaz, "Samsun Valiliğimizin açtığı kampanyaya herkes destek oldu ve Samsunspor ilk krizi atlattı ancak bugün krizin bitmediğinin bilinmesini isterim. Ciddi sorunlarımız var." diye konuştu.

Özellikle yabancı futbolcuların geçmişteki alacakları nedeniyle kulübün krizin eşiğinde olduğuna dikkati çeken Karayılmaz, bu yüzden kısa, orta ve uzun vadede yapılabileceklerin planlanması gerektiğini vurguladı. Bunun için yardım kampanyasının devam etmesini istediklerini belirten Karayılmaz, "Ayrıca gelir getirici birtakım faaliyetler yapmamız lazım. Öncelikle kulübümüzün 872 üye sayısı var. Samsunspor'un sahibi Samsunlulardır. Dolayısıyla Samsunluların Samsunspor'a sahip çıkacağından hiç şüphemiz yok. Üye sayısını artırarak aidatlardan ciddi gelir beklemekteyiz." ifadelerini kullandı.

Ekonomik olarak gelir getirmesi için eşya piyangosu düzenlemeyi düşündüklerini aktaran Karayılmaz, geçmiş yıllarda da yapılan piyangodan önemli bir gelir elde edilebileceğini söyledi. Geçmiş yıllardaki yabancı oyuncuların alacakları nedeniyle FIFA'nın Samsunspor'u puan silme ile cezalandırabileceğinin altını çizen Karayılmaz, "Bu yüzden şimdiden önlemlerin alınması gerekli. Samsunspor'un geleceğini planlamamız için bu borcun ortadan kaldırılması lazım. Bugüne kadar Samsunlular önemli katkıda bulundu. Bundan sonra da bunun devam etmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.

Karayılmaz, yarın karşılaşacakları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunarak, şunları kaydetti: "Sahamızda önemli bir maç oynayacağız. Ligin en altındaki ile en üstündeki takımlar arasında çok büyük makas yok. Oyun ve oyuncu kalitesi olarak çok büyük farklar yok. Teknik heyetimize ve futbolcularımıza güveniyoruz. Bu kadar güzel bir ortam yakalamışken başarının devam etmesini istiyoruz. Samsunspor'un sportif başarısının ekonomik başarısızlıkla ayrı değerlendirilmesi gereklidir. Onun için tüm taraftarımızı stadyuma davet ediyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Ahmet Güral KarayılmazFutbolKayyumSamsunsporSpor Toto 1. Lig
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