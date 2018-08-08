Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
96340
ALTIN
206.311
DOLAR
5.2975
STERLİN
6.8170
EURO
6.1422

Samudio, gol krallığında iddialı

1. Lig'de geride kalan sezon 20 gol atıp, gol krallığına ulaşan ve Çaykur Rizespor'un Süper Lig'e yükselmesine önemli katkı sağlayan Samudio, yine adından söz ettirmek istiyor

08 Ağustos 2018 Çarşamba 11:15
Samudio, gol krallığında iddialı

Geride kalan sezon attığı 20 golle Spor Toto 1. Lig'in gol kralı olan ve Çaykur Rizespor'un şampiyonluğuna önemli katkı sağlayan Paraguaylı Braian Samudio, Süper Lig'de de iddialı.

Brezilya'nın Guarini ekibinden geçen sezonun başında satın alma opsiyonuyla yeşil-mavili ekibe katılan 23 yaşındaki forvet oyuncusu, 2017-2018 sezonunda toplam 33 Spor Toto 1. Lig maçına çıkıp, 2 bin 903 dakika görev aldı. Samudio, bu maçlarda 20 gol atarak Spor Toto 1. Lig'de gol kralı olma başarısı gösterdi. Çaykur Rizespor'un Süper Lig'e yükselmesine önemli kaktı sağlayan golcü futbolcu, sezon başında Karadeniz ekibinin satın alma opsiyonunu kullanması ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

"Günden güne daha iyi olmak için çalışıyorum"

Samudio, yaptığı açıklamada, Rize'nin kendisi için çok farklı bir şehir olduğunu belirterek, yeşil-mavili ekipte kalmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Takım olarak Süper Lig'de mücadele edecek olmanın heyecanını duyduklarını ifade eden Samudio, sezon öncesi çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini aktardı.

Samudio, bu yıl takım, yönetim ve taraftarlar olarak bir araya gelip, Çaykur Rizespor'u hak ettiği yere taşıyacaklarına inandığını dile getirerek, "Ben de takım arkadaşlarımla birlikte çok iyi hazırlandım. Bu yıl farklı hedeflerim var. Performansımı artırarak takıma en iyi şekilde katkı vermeyi düşünüyorum." dedi. Süper Lig'de kaliteli oyuncular olduğunu aktarıp, bunların başında Bafetimbi Gomis, Andre Ayew ve Burak Yılmaz gibi isimlerin geldiğini anlatan Samudio, "Elbette yarış çok daha zorlaşıyor ama bu oyunculara karşı oynamak beni endişelendirmiyor. Ben kendi işimi yapacağım. Günden güne daha iyi olmak için çalışıyorum. Sadece kendimi geliştirmeyi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"En iyisini yapmak için çalışacağım"

Samudio, Çaykur Rizespor'da çok iyi bir dönem geçirdiğine dikkati çekerek, "Geçen sezon ulaştığım 20 gol, çok iyi bir rakamdı. Bu yıl için de yeni hedeflerim var ama şu anda atacağım gol sayısı için söz vermiyorum. Takım arkadaşlarıma en iyi şekilde yardım etme sözü veriyorum. Teknik ekibimize ve yönetimimize, elimden gelenin en iyisini yapmak için çalışacağımın sözünü verebilirim." ifadelerini kullandı. Leonard Kweuke'nin Çaykur Rizespor tarihinde en fazla gol atan yabancı oyuncu olduğunu ve yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından takımdan ayrılmak zorunda kaldığını hatırlatan Samudio, "Kweuke'nin kariyeri ve tecrübesi tartışılmaz. Çaykur Rizespor'da yıllarca oynamış ve taraftarların sevgisini kazanmış bir isim. Şanssız bir sakatlık yaşadı." şeklinde konuştu.

Paraguaylı oyuncu, taraftar ile takımın bütünleşmesi halinde başarının geleceğine işaret ederek, "Biz de onlardan takıma sahip çıkmalarını, daha fazla maça gelmelerini ve takımı desteklemelerini istiyoruz. Birlikte Rize'yi hak ettiği yere taşımayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigBraian Jose SamudioÇaykur RizesporFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
VAR hakemlere anlatıldı
VAR hakemlere anlatıldı
Yeniler sezondan umutlu
Yeniler sezondan umutlu
Başakşehir'in rakibi Burnley
Başakşehir'in rakibi Burnley
Kartal'a kolay rakip
Kartal'a kolay rakip
Trabzon'un lig başlangıçları iyi
Trabzon'un lig başlangıçları iyi
En çok kral Galatasaray'dan çıktı
En çok kral Galatasaray'dan çıktı
Lig'in lideri Fenerbahçe
Lig'in lideri Fenerbahçe
Bir galibiyete 2,6 milyon lira
Bir galibiyete 2,6 milyon lira
İşte takım takım lig kariyerleri
İşte takım takım lig kariyerleri
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim