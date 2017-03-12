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Şanlıurfaspor galip gelemiyor

TFF 1. Lig'de oynadığı son 8 maçta bir türlü galip gelemeyen Şanlıurfaspor'da moraller bozuk.

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Şanlıurfaspor galip gelemiyor
Sezona Süper Lig parolasıyla başlayan sarı-yeşilli ekip, özellikle ligin ikinci yarısında aldığı sonuçlarla beklentilerin gerisinde kaldı. Lig lideri Evkur Yeni Malatyaspor'a dünkü maçta 2-1 yenilerek play-off hedefinden uzaklaşan, düşme hattına iyice yaklaşan Şanlıurfaspor'un 23 puanı bulunuyor. Şanlıurfa temsilcisinin yeni teknik direktörü Ogün Temizkanoğlu da çıktığı ilk maçta takımının mağlubiyetine engel olamadı. Son 8 maçında galip gelemeyen sarı-yeşilli ekip, bu karşılaşmalarda 5 yenilgi alırken, 3 kez berabere kaldı. Rakip fileleri bu sezon 23 kez havalandırabilen Şanlıurfaspor, kalesinde ise 30 gol gördü.

Hakeme büyük tepki
Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı İsmail Bağıban, galibiyet hasretlerini uzattıkları için üzgün olduklarını söyledi. Takımın performansını hakemlerin olumsuz etkilediğini savunan Bağıban, yaptığı açıklamada, şikayetlerinin dikkate alınmadığını bildirdi. Puan kayıplarında hakemlerin etkisinin çok olduğunu ileri süren Bağıban, şu ifadeleri kullandı: "Evkur Yeni Malatyaspor maçında haksız yere aleyhimize yine penaltı verildi. Haksız penaltı takımda moralleri bozarak kaybetmemizde büyük rol oynadı. Hakem hatası iki hafta önce Göztepe maçında da oldu, yine puan kaybettik. Hakemler artık bizim kazanabileceğimiz maçlarımızı adeta katlediyor. Şanlıurfaspor'un bu ligde kalmasına hakemler müsaade etmeyecek. Çünkü çok bariz bir şekilde hata yapıyorlar. Hakem hatalarının tekrarlanmamasını ve emeğimizin boşa gitmemesini özellikle istirham ediyoruz." 
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