Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
103503
ALTIN
192.772
DOLAR
4.6379
STERLİN
6.2329
EURO
5.4651
banner138

Santos, Bolu'dan ayrıldı

Sözleşmesi sona eren Brezilyalı futbolcu Andre Santos, "Kalbimde farklı bir yer edinen Bolu şehrinden ayrılıyorum" diye konuştu

22 Mayıs 2018 Salı 14:02
Santos, Bolu'dan ayrıldı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Andre Santos, "Şu an hedefim bir sezon daha oynayabilmek. Bunun da Türkiye'de olacağını düşünüyorum." dedi.

Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerde kulüp çalışanları ve basın mensuplarıyla vedalaşan Santos, yaptığı açıklamada, Bolu'da bulunduğu süre içerisinde kendisine gösterilen ilgi ve alaka için herkese teşekkür etti. Boluspor taraftarına takım kaptanı olarak bir özür borçlu olduğunu aktaran Santos, "İki sezon boyunca göstermiş oldukları bu harika desteğin sonucunu onlara veremedik. Boluspor takımının önünde parlak bir gelecek var. Benim hedefim bu takımla Süper Lig'de oynamaktı. Bu takımı Süper Lig'e çıkartmaktı. Bu hedefe ulaşamadık." diye konuştu.

Santos, son play-off rövanş maçında taraftarın göstermiş olduğu ilgi ve alakanın karşılığını veremediklerini dile getirerek, "Onlar yine ellerinden geleni yaptılar ve stadı doldurdular. Onları üzdük ve maalesef mutlu edemedik. Biz de çok üzüldük ama sonuçta kulüp hedefinden şaşmış değil. O gün mutlaka gelecek. Henüz gelmemiş olması kimseyi üzmesin." ifadelerini kullandı. Bolu'da bulunmanın kendisi için tecrübe olduğunu anlatan Andre Santos, "Hiç tanımadığım bir şehre geldim ve hayatım boyunca unutmayacağım bir şehir oldu. Kalbimde farklı bir yer edinen Bolu şehrinden ayrılıyorum. Burada bana gösterilen ilgi ve alaka için herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel günler yaşadım. Bir tek futbol anlamında değil, saha dışında da arkadaşlarım ve hatıralarım oldu. Bu şehrin formasını taşımak da benim için ayrı bir gurur kaynağıydı." şeklinde konuştu.

Santos, Türkiye'den ayrılmayı düşünmediğini belirterek, şunları kaydetti: "Şu an hedefim bir sezon daha oynayabilmek. Bunun da Türkiye'de olacağını düşünüyorum. Buradan ayrılmayı düşünmüyorum. Daha öncede geldiğimde de söylemiştim, giderken de söylüyorum; Türkiye benim ikinci evim. Umarım kariyerimin son yılı da burada olur. Umarım burada yaşadım kadar güzel günleri yeni kulübümde de yaşarım. Burada çok güzel günler yaşadık. Daha güzellerini yaşamanın kıyısından döndük."

AA

Son Güncelleme: 22.05.2018 14:33
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeSpor Toto 1. LigKaraçayır MahallesiBrezilyalıBolusporAndre Santos
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Favre, Dortmund'un başına geçti
Favre, Dortmund'un başına geçti
Goller Burak ve Yusuf'dan
Goller Burak ve Yusuf'dan
Süper Lig'de böylesi zor yaşandı
Süper Lig'de böylesi zor yaşandı
"Göztepe, büyük hedeflere koşacak"
"Göztepe, büyük hedeflere koşacak"
Caner, Akhisar'da vazgeçilmez oldu
Caner, Akhisar'da vazgeçilmez oldu
"Ligi bu seviyede bitirmek başarı"
"Ligi bu seviyede bitirmek başarı"
"Nasıl penaltı attıklarını biliyordum"
"Nasıl penaltı attıklarını biliyordum"
Kocaman'ın favorisi De Souza
Kocaman'ın favorisi De Souza
Hırvatların favorisi Arjantin
Hırvatların favorisi Arjantin

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim