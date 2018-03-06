Savunma takımı Malatyaspor

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 9 maçta 5 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden, sadece bir kez kaybeden Evkur Yeni Malatyaspor, söz konusu süreçte 5 müsabakada kalesinde gol görmedi.

Malatya Belediyespor adıyla 1986'da kurulan ve ilk kez bu sezon Süper Lig'de mücadele ederek kentin 11 yıllık özlemine son veren sarı-siyahlıların, başarılı gidişatı sürüyor. Süper Lig'in 24 haftalık bölümünde 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyeti bulunan Malatya ekibi, 34 puan topladı.

Son haftalarda önemli rakiplere karşı aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çeken Evkur Yeni Malatyaspor, son 9 maçta sadece 20. haftada karşılaştığı Antalyaspor'a 3-1'lik skorla yenildi. Malatya temsilcisi, bu süreçte Galatasaray'ı 2-1, Kayserispor, Demir Grup Sivasspor ve Atiker Konyaspor'u 1-0, Kardemir Karabükspor'u 3-1 yendi, Osmanlıspor ve Bursaspor ile golsüz, Kasımpaşa ile de 1-1 berabere kaldı. Bu maçlarda rakip fileleri 10 kez havalandırıp 6 gol yiyen Malatya ekibi, Kayserispor, Osmanlıspor, Demir Grup Sivasspor, Bursaspor ve Atiker Konyaspor müsabakalarında ise kalesini gole kapattı.

Sarı-siyahlılar, savunmadaki başarısıyla ligin en az gol yiyen takımları arasında yer aldı.

İlk golü attığı hiçbir maçı kaybetmedi

Malatya ekibi, bu sezon ligde öne geçtiği hiçbir karşılaşmayı kaybetmedi. Sarı siyahlılar, Osmanlıspor, Antalyaspor, Kardemir Karabükspor, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Galatasaray, Kayserispor, Demir Grup Sivasspor, Atiker Konyaspor maçlarında öne geçerek, 90 dakika sonunda sahadan 3 puanla ayrıldı. Evkur Yeni Malatyaspor'un öne geçip de puan kaybettiği tek maç ise 21. haftada 1-1 biten Kasımpaşa maçı oldu.

"Futbolcular güvenimizi boşa çıkarmadı"

Evkur Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, yaptığı açıklamada, son haftalarda gösterdikleri performanstan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Ravcı, 24. haftada deplasmanda 1-0 kazandıkları Atiker Konyaspor maçında iyi mücadele ettiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti: "Atiker Konyaspor maçında elde ettiğimiz 3 puan, bize çok büyük kazanımlar sağladı. Baskı ve stres altında oynamak çok kolay değil, bunu futbolun içerisinde olanlar çok iyi bilir. Ancak öyle karakterli bir oyuncu grubuna sahibiz ki onların hepsiyle gurur duyuyorum, işlerini gayet iyi yaptılar. Bizim ne istediğimizi gayet iyi biliyor, ona göre oynuyorlar. Futbolcularımız Atiker Konyaspor deplasmanında inanılmaz bir mücadele örneği gösterdi. Özellikle maçın son bölümlerinde yakaladığımız pozisyonlar vardı. Karşılaşma 2-0 veya 3-0 da bitebilirdi. Mücadelemiz ve gösterdiğimiz performansla 3 puanı hak eden taraf olduk. Tüm futbolcularımızı kutluyorum. Futbolcularımız onlara olan güvenimizi boşa çıkarmadı."

"Futbolcularımıza güveniyoruz"

Tüm maçlara aynı disiplinle çıktıklarını dile getiren Ravcı, "Ligde toplayabildiğimiz kadar puan toplayacağız. Bu sezon hedefimiz ligde kalıcı olmaktı, bunu başaracak gücümüz var. Futbolcularımıza güveniyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Ravcı, bu hafta sahalarında Fenerbahçe ile önemli bir maç oynayacaklarını belirterek, "Bizim için Fenerbahçe karşılaşmasının diğer maçlardan farkı yok. Fenerbahçe maçına en iyi şekilde hazırlanıp taraftarımızın önünde iyi bir sonuç almak için gayret sarf edeceğiz." diye konuştu.

"İyi savunma yapıyoruz"

Son haftalarda takımın bir ivme yakaladığını vurgulayan Ali Ravcı, sözlerini şöyle tamamladı: "Takım halinde iyi savunma yapıyoruz. Öncelikli hedefimiz gol yememek. Hem iç sahada hem de deplasmanda pozisyonlara giriyoruz. Futbolcularımız bulduğu pozisyonları değerlendiriyor. En büyük silahımız takım olmak. Takımda arkadaşlık ve yardımlaşma üst seviyede. Bunu sahaya yansıtmaya devam ettiğimiz sürece hiçbir sıkıntı yaşamayacağız."