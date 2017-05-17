Savunmacılardan daha sert oynuyor

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, Spor Toto Süper Lig'de kart açısından bu sezon takımının en "hırçın" oyuncularından biri oldu.

Siyah-beyazlı takımın 34 yaşındaki futbolcusu, hücuma dönük oynamasına rağmen gördüğü sarı kartlarla dikkati çekti. Beşiktaş'ın, Süper Lig'de Bursaspor ile yaptığı maçta sarı kart gören ve bu sezon 10. kez bu durumla karşılaşan Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı ekipteki savunma oyuncularını bu alanda geride bıraktı. Beşiktaş'ta çoğunlukla stoperde görev yapan ve zaman zaman sol beke geçen Dusko Tosic, 8 kez sarı kart görürken, diğer savunma oyuncuları Marcelo Guedes ile Adriano altışar kez aynı durumla karşılaştı. Siyah-beyazlılarda bu sezonki lig maçlarında birer kez kırmızı kart gören Necip Uysal, 2 sarı kartta kalırken, Vincent Aboubakar ise şu ana dek görev aldığı maçları sarı kart görmeden tamamladı.

100 maç 41 kart

Beşiktaş'ta 4. sezonunu tamamlamak üzere olan ve Bursaspor karşısında siyah-beyazlı formayla 100. lig maçına çıkan Quaresma, gördüğü kartlarla da adından söz ettirdi. Ricardo Quaresma, 100 Süper Lig mücadelesinde toplam 37 sarı kart görürken, 4 kez de kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Beşiktaş'taki 4 sezonunda toplam 41 kart gören Portekizli oyuncu, neredeyse iki maçta bir hakemler tarafından cezalandırıldı.

İkinci döneminde kart sayısı arttı

Beşiktaş'a 2010-2011'de transfer olan ve takımdaki ilk dönemini 2011-2012'de tamamlayan Quaresma, 2015-2016'da başlayan ikinci Türkiye kariyerinde gördüğü kart sayısını artırdı. Siyah-beyazlı formayla ilk iki sezonunda 18 sarı, 2 kırmızı kart gören Ricardo Quaresma, sonraki döneminde ise şimdiden hakemler tarafından 19 sarı, 2 kırmızı kartla cezalandırıldı.

En çok kart Fenerbahçe maçlarında

Quaresma, 4 yıllık Türkiye kariyerinde en çok sarı kartı Fenerbahçe karşılaşmalarında gördü. Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile yaptığı derbilerde 6 kez bu durumla karşı karşıya kalan tecrübeli oyuncu, Galatasaray müsabakalarında ise 4 kez sarı kartla soyunma odasına gitti.

Kırmızı kartların ikisi Bursaspor'a karşı

Zaman zaman hakemlere yaptığı itirazlar ve rakip oyunculara yönelik hareketleriyle gündeme gelen Quaresma, 4 kez kırmızı kart görerek takımını yalnız bıraktı. Bursaspor maçlarında iki kez kırmızı kart gören Ricardo Quaresma, Mersin İdmanyurdu ve Trabzonspor karşılaşmalarında ise birer kez Beşiktaş'a aynı sıkıntıyı yaşattı.