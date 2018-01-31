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Savunmaya 250 milyon harcadılar

Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City, iki yılda 450 milyon sterlinlik transfer bütçesinin yarısından fazlasını savunma oyuncuları için harcadı

31 Ocak 2018 Çarşamba 12:10
Savunmaya 250 milyon harcadılar

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, iki sezonda en çok savunmaya transfer yaptı.

Manchester City ile kupasız geçen ilk sezonun ardından bu yıl dört ayrı kulvarda şampiyonluk mücadelesi veren 47 yaşındaki Katalan teknik adam, iki yılda yaklaşık 450 milyon sterlini bulan transfer harcamalarının yarısından fazlasında tercihini savunma oyuncularından yana kullandı. Deneyimli teknik adamın ilk sezonunda Everton forması giyen John Stones'a 47,5 milyon sterlin veren Manchester temsilcisi, ikinci sezonda ise Benjamin Mendy'e 52, Kyle Walker'a 50, Danilo'ya 26,5 ve son olarak da Aymeric Laporte'ye 57 milyon sterlin bonservis ödedi.

Savunma oyuncularına 233 milyon sterlin bütçe ayıran Birleşik Arap Emirlikleri'nden milyarder iş adamı Şeyh Mansur'un sahip olduğu Manchester City, orta saha oyuncuları için 131, kaleciler için 53 milyon sterlin harcarken, 32 milyon sterlinle en az forvet oyuncuları için bonservis verdi. Manchester City'nin kaleci, orta saha ve forvet transferleri için harcadığı toplam 216 milyon sterlinlik rakam, savunma oyuncularına verilen 233 milyon sterlinin gerisinde kaldı.

11 maçta gol yemedi

Premier Lig'de en yakın rakibinin 12 puan önünde liderliğini sürdüren Manchester City, 24 haftada 11 maçı gol yemeden tamamlarken, kalesinde toplam 18 gol gördü. Guardiola'nın öğrencileri en çok golü 4-3'lük skorla bu sezon ilk mağlubiyetlerini aldıkları Liverpool karşısında yedi. Manchester City, geçen sezonun ilk 24 haftasında ise kalesinde 29 gole engel olamamıştı.

En çok Manchester'da harcadı

İspanya'da 4 yıl çalıştırdığı Barcelona ile 14, Alman liginde ise 3 yıl görev yaptığı Bayern Münih ile 7 kupa zaferi yaşayan Guardiola, en çok transfer harcamasını henüz kupa kaldıramadığı Manchester City'de yaptı. Barcelona'da 307, Bayern Münih'te ise 183,5 milyon sterlinlik transfer yapan deneyimli teknik adam, son kulübü Manchester City'de ise yaklaşık 450 milyon sterlin ile hemen hemen iki kulübün toplamına yakın transfere bütçe ayırdı.

Katalan teknik adamın Barcelona'daki en pahalı transferi 62,5 milyon sterlinle Zlatan Ibrahimovic, Bayern Münih'te 34 milyon sterlinle Arturo Vidal, Manchester City'de ise 57 milyon sterlinle Fransız savunma oyuncusu Aymeric Laporte oldu.

Laporte rekor kırdı

İspanya'nın Athletic Bilbao takımından 57 milyon sterlin bonservisle Manchester City'e gelen Aymeric Laporte, kulüp tarihinin en pahalı futbolcusu olurken, İngiliz futbolunda ise kendine beşinci sırada yer buldu. Juventus'tan Manchester United'a 89 milyon sterline giden Paul Pogba bu alanda ilk sırada yer alıyor. Bu futbolcuyu, 75 milyon sterlinlik bonservisleriyle Romelu Lukaku ve Virgil van Dijk, 59,7 milyon sterlinle Angel Di Maria, 58 milyon sterlinle de Alvaro Morata takip ediyor. Laporte, dünya futbolunda en pahalı ikinci savunma oyuncusu oldu. Fransız futbolcu, Liverpool'un 75 milyon sterline Southampton'dan renklerine bağladığı Hollandalı Virgil van Dijk'in gerisinde kaldı.

AA

Son Güncelleme: 31.01.2018 12:49
Anahtar Kelimeler:
WalkerTransferSavunmaPep GuardiolaManchester CityJohn Stonesİngiltere Premier LigBenjamin MendyAymeric Laporte
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