Saygı görüyordu şimdi alay ediliyor

İngiltere Premier Lig'de Crystal Palace'a 3-0 mağlup olarak bu kulvarda ilk kez üst üste 4 deplasman maçından mağlup ayrılan Arsenal'in teknik direktörü Arsene Wenger, ülke basını ve taraftarlar tarafından eleştirilmeye devam ediliyor.



Üç kez Premier Lig şampiyonluğu yaşadığı Arsenal'in başında bu sezon sergilediği performansla UEFA Şampiyonlar Ligi şansını dahi zora sokan Fransız teknik direktörün durumu, İngiliz basını nda geniş yer buldu. Mağlubiyetin ardından, "Crystal Palace, Arsenal'in ilk 4 umutlarına zarar verdi" başlığını atan BBC, Selhurst Park'taki kırmızı-beyazlı taraftarların Wenger'in istifasını istediklerini yazdı. Andros Townsend'in attığı ilk gol anındaki fotoğrafı sayfasında paylaşan The Times, sergilenen kötü performansa atıfta bulunarak, "Wenger saygı görüyordu, şimdi ise alay ediliyor." ifadesini kullandı. Gazete, Crystal Palace taraftarlarının 67 yaşındaki teknik adamla dalga geçerek, "Wenger, senin kalmanı istiyoruz." ifadelerini okuyucularıyla paylaştı.