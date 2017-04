Saygı görüyordu şimdi alay ediliyor

İngiltere Premier Lig'de Crystal Palace'a 3-0 mağlup olarak bu kulvarda ilk kez üst üste 4 deplasman maçından mağlup ayrılan Arsenal'in teknik direktörü Arsene Wenger, ülke basını ve taraftarlar tarafından eleştirilmeye devam ediliyor.



"Arsene Wenger döneminde, küçük düşürücü mağlubiyetlerle sona yaklaşılıyor." başlığıyla haberi okuyucularına duyuran The Sun, Wenger'in 21 yıllık Arsenal kariyerinde ilk kez art arda 4 deplasman maçını kaybettiğini, Londra ekibinin taraftarlarının ise oyunculara yönelik, "Bu formayı giymeye layık değilsiniz." sözlerini aktardı. The Telegraph ise bir Arsenal taraftarının elinde gösterdiği "Yeter artık yeter. Wenger dışarı." fotoğrafına yer vererek, takıma karşı gösterilen tepkilere ve Theo Walcott'un bu durum karşısında özür dilemesine yer verdi. "Bu sezonki Arsenal'in kötü performansının 5 sebebi" başlıklı haberi okuyucularıyla paylaşan The Independent, yaz transfer döneminde kaliteli transferlerin yapılmaması, Wenger'in kötü savunma kurgusu, Türk asıllı Alman futbol cu Mesut Özil ve Şilili Alexis Sanchez ile bir türlü sözleşme yenilememesi, Wenger'in aldığı kararların yanlışlığı ve lider oyuncu eksikliğini sıraladı. İngiltere'de futbol yorumculuğu yapan eski milli futbolcu Gary Lineker, sosyal medya hesabından Fransız teknik adama yönelik paylaştığı mesajda "Arsene Wenger'in bu hafta yeni sözleşme ilanını göremeyeceğiz." açıklamasında bulundu. Chelsea ve Blackburn Rovers'ın eski futbolcusu Chris Sutton ise deneyimli teknik adam için, "Arsene Wenger, bir zamanlar yenilmezleri yönetiyordu. Şu an ise kaybedenleri yönetiyor. O gitmeli çünkü futbolcular onu dinlemiyor." dedi.