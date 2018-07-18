Scarione ve Rotman kadro dışı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2018-2019 sezonu hazırlıkları kapsamında yarın Hollanda'ya gidecek.

Sezon hazırlıklarına Urla'da Adnan Süvari Tesisleri'nde başladıktan sonra Erzurum'da kamp yapan sarı-kırmızılıların, yarın başlayacak Hollanda kampı 3 Ağustos Cuma günü sona erecek. Hollanda kampında 4 hazırlık maçına çıkacak Göztepe, 22 Temmuz Pazar günü Fortuna Sittard, 26 Temmuz Perşembe günü Olympiakos, 28 Temmuz Cumartesi günü Union Saint Gilloise ve 2 Ağustos Perşembe günü Twente ile karşılaşacak.

Rotman ve Scarione yok

Sarı-kırmızılı ekipte Hollanda kampına kadar takımla çalışmalarını sürdüren Rajko Rotman ve Oscar Scarione'nin yanı sıra geçen sezon kadroda yer alan Erol Hakan Sepil, kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Kamp kadrosunda bulunan oyuncular şunlar: Beto, Göktuğ Bakırbaş, Eren Bilen, Arda Özçimen, Kadu, Wallace Reis, Hakan Çinemre, Fausto Grillo, Mahmut Nigiz, Lamine Gassama, Adama Traore, Berkan Emir, Andre Poko, Andre Castro, Alpaslan Öztürk, Axel Ngando, Tayfur Bingöl, Halil Akbunar, Doğanay Kılıç, Muhammed Enes Durmuş, Yoan Gouffran, Samed Ali Kaya, Yalçın Kayan, İlke Tankul, Nabil Ghilas.