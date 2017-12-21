"Seçilsem bile Mayıs'ta kongreye gideceğim"

Galatasaray Kulübünün 20 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulu öncesi başkanlığa aday olduğunu açıklayan Mustafa Cengiz, bazı şeylerin yolunda gitmediğinin görüldüğünü söyledi.

Mustafa Cengiz, yaptığı açıklamada, başkan adayı olacağını ilan etmesinin ardından olumlu tepkiler aldığını belirterek, "Dursun Özbek yönetiminden hoşnutsuzluk var. Bu hissediliyor. Genel eğilim bu yönde. İnsanlar, bir şeylerin yolunda gitmediğinin farkında." dedi. Kulübün mali, idari ve sportif anlamda başarısız olduğunu savunan Cengiz, yine de Dursun Özbek yönetiminin süresini doldurmasını beklediklerini vurgulayarak, "Seçimin Mayıs 2018'de yapılmasını isterdik. Hangi düşünceyle, yangından mal kaçırır gibi, adaylara bir haftalık hazırlık süresi vererek, 3 hafta içinde seçime gitme kararı aldı bilmiyoruz. Tüzük bakımından ve hukuki açıdan tartışmalı bir durum." diye konuştu.

"Elimizi taşın altına koyacağız"

Mustafa Cengiz, kulübün sorunlu bir döneminde bu göreve talip olduklarına dikkati çekerek, "Galatasaray için, doğru yönetme adına, elimizi taşın altına koyacağız." ifadelerini kullandı. Yıllardan beri Galatasaray'ın içinde olduklarını anlatan Cengiz, "Biz, fırtınalı, en zor dönemde yönetime talip olduk. Bunun camia tarafından olumlu değerlendirildiğini biliyoruz. Takım başarılıyken, mali durum düzgünken, idari yapılanma doğruyken, herkes o gemiyi yönetebilir. Önemli olan fırtınalı havada yönetmek ve bu göreve talip olmak. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

"Şampiyon bile olsak, mayıs ayında seçime gideceğim"

Sarı-kırmızılı kulübün başkanlığına talip olan Mustafa Cengiz, seçilmesi durumunda mayıs ayında olağan genel kurulu yapacağını vaat etti. Seçilecek yönetimin görev süresiyle ilgili tartışmalara değinen Cengiz, "Bu konuda en değerli hukukçulardan görüş de alsanız, iki farklı yorum çıkarırlar. Mevcut tüzük bu konuda berbat. Sırf bu nedenle, seçildiğim takdirde, şampiyon bile olsak, mayıs ayında olağan genel kurula gideceğim. Çünkü bu durum benim içime sinmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Yönetim listemiz şekilleniyor"

Olağanüstü genel kurul öncesi hazırlıklarını sürdürdüklerini aktaran Cengiz, "Yönetim listemiz şekilleniyor. Çoğunlukla genç ve yıpranmamış isimler tercih edeceğiz." dedi. Sarı-kırmızılı kulüpte, tecrübeli olduğu kabul edilerek hep aynı isimlerin yönetimlere getirildiğinden yakınan Mustafa Cengiz, "Yanlış yapanın tecrübesi nasıl olur merak ediyorum. Biz, fazla tecrübeli isimler olsun istemiyoruz. Pırlanta gibi, temiz, herkesin onaylayabileceği, kişiliklerine, karakterlerine laf söylenemeyecek insanları bir araya getirmek için çabalıyoruz. Önemli olan Galatasaray için en iyi şekilde çalışabilmesi." şeklinde görüş belirtti.

"İlk görüşeceğim isim Fatih Terim'dir"

Mustafa Cengiz, Galatasaray Futbol Takımı'nın bir teknik direktörü olmadığını hatırlatırken, sözlerini şöyle sürdürdü: "Taraftarımız bizim için çok önemli. Ben, onların ne dediğine bakarım. Çünkü ben de taraftarım. Tribünleri dolduran, harçlığını, maaşını, zamanını veren onlar. Taraftarın sesini dinlememiz gerek. Onların genel eğilimi, Fatih Terim'den yana. Sebebi de geçmişte yaşattığı başarılar. Şu anda da bir görevi yok. Seçilirsem ilk görüşeceğim isim Fatih Terim'dir. Taraftarımız Fatih Terim'i işaret ediyor, ben de 'Terim' diyorum. Mümkünse onunla uzun soluklu bir sözleşme yapmak isterim. O bir Galatasaray markası. Belki üst akıl olur, yanında bir teknik direktör bulunur. Oturup konuşulması gereken konular." Cengiz ayrıca, camia içindeki kırgınlıkların da bir araya gelinip, açık yüreklilikle konuşularak giderilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.